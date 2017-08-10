Последствия ливней: В аграрном секторе Прикамья – чрезвычайная ситуация?

Пермь, , 11:51 — REGNUM В Пермском крае 10 августа будет объявлен режим ЧС. Власти решились на такие меры для оказания поддержки сельхозпредприятиям, пострадавшим из-за обильных осадков. В 18 из 35 районов края заготовлено кормов менее 30% от планируемого, сообщает телеканал «РифейПермь».

По данным v-kurse.ru, окончательное решение власти примут после уточнения метеоусловий на август. Ранее краевое министерство сельского хозяйства подготовило письмо с рекомендациями ввести режим ЧС для 23 районов, чтобы аграриям не пришлось возвращать выделяемые субсидии.

Напомним, что в первой половине лета территорию Пермского края накрыли ливни. Это в свою очередь привело к переувлажнению почвы, что сказалось на работе аграриев.

«Техника и люди не могут выйти в поле, сельхозпредприятия заготовили лишь треть от необходимого по плану объема кормов, а это значит, что не все из них смогут достичь целевых показателей по сбору кормов, и должны будут вернуть субсидии бюджету. Надо защитить аграриев от этих последствий», — отметил 10 августа на заседании правительства края врио губернатора Максим Решетников.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минсельхозе, ранее краевое правительство приняло на прошлой неделе решение о выделении аграриям дополнительно 120 млн рублей субсидий, а также увеличить страховые выплаты с 5 до 9 млн рублей.

В 2017 году предстоит заготовить на зимний стойловый период 409 тысяч тонн кормовых единиц в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах, не менее 27 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота.

«Кормозаготовительная техника сельскохозяйственных предприятий вышла в поля, заготовка ведется активно. По предварительной оценке, будет заготовлено не менее 95% запланированного объема грубых и сочных кормов. Остальные 5% будут закуплены», — в начале августа выразил уверенность министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.

На 2 августа было заготовлено 48% от планируемого объема — 196 тысяч тонн кормовых единиц. Сельхозпредприятия работают практически в круглосуточном режиме.

На 9 августа в крае заготовлено уже 62% от запланированного объема сочных и грубых кормов, или 16,75 центнера кормовых единиц на условную голову, сообщает v-kurse.ru.