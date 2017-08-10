За первое полугодие внешний товарооборот Казахстана вырос на 29%

Астана, , 11:48 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2017 года внешний товарооборот Казахстана вырос на 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом экспорт увеличился на 38% ($20,7 млрд), а импорт — на 11% ($8 млрд), сообщает 10 августа издание finprom.kz.

Сообщается, что доля импорта товаров из Китая в Казахстан выросла с 22% до 27%, при этом в стоимостном выражении импорт вырос на 34% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил $2,1 млрд. Доля экспорта выросла на 33% и составила $2,8 млрд.

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В издании отметили, что основной товар, привозимый из Китая, это телефоны и компьютеры. За первые шесть месяцев было завезено 1,2 тыс. тонн телефонов на сумму $189 млн, что в стоимостном выражении на 62% больше прошлогоднего периода. Также было завезено около 700 тонн вычислительной техники на $70 млн, это на 75% больше аналогичного прошлогоднего периода. Импорт одежды и текстиля увеличился на 8% и составил $33 млн.

«Товарооборот с Тайванем за полгода вырос на 31,2%, составив $17,8 млн. Экспорт товаров в Тайвань увеличился почти в 2,5 раза, импорт вырос на 28%», — добавили в издании.

Отмечается, что на Алматы приходится 48% всего импорта из Китая, за пол года в город было завезено китайских товаров на $1 млрд, что на 53% больше прошлогоднего показателя.

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Как сообщает Синьхуа, по итогам первого полугодия 2017 года объём торговли с Китаем через КПП Алашанькоу составил порядка $5,3 млрд, что на 52,8% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Отмечается, что с января по июнь через КПП из Китая в Европу отправился 821 товарный поезд с 287,4 тыс. тоннами груза. Оба показателя увеличились по отношению к прошлому году на 49,5% и 14% соответственно.