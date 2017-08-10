В Челябинске вновь пресекли манипуляции с парковками

Челябинск, , 11:40 — REGNUM В Челябинске муниципальное предприятие заподозрили в передаче парковок коммерсантам без проведения конкурсных процедур. Нарушения выявила прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

По заключенному без проведения конкурсных процедур договору коммерсанты получили право эксплуатировать парковку в Курчатовском районе, при этом 10% от прибыли получало муниципальное предприятие, а 90% — оставалось у коммерческой организации, заявили в ведомстве. Чтобы добиться расторжения заключенного договора прокуратура региона вынуждена была подать в арбитражный суд, который и признал нарушения антимонопольного законодательства, — закона о конкуренции.

Одной из сторон в прокуратуре называют муниципальное учреждение «Городские парковки». Получить в нём комментарий корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось.

Отметим, рынок автопарковок в городе Челябинске является лакомым куском для получения прибыли. Действительно, количество машин в городе постоянно растёт, при организации относительно не затратного места для стоянки машин, владелец такого бизнеса получает прекрасную возможность регулярно и стабильно получать доход с автовладельцев, которые являются послушными, платежеспособными клиентами. Легкость ведения бизнеса привлекает различных желающих поживиться на прибыльном деле. Помимо коррупционных схем в бизнесе, связанных в основном с использованием земли и арендой оборудованных парковок у муниципалов, существуют и жесткие действия на рынке парковок.

Влиятельные и состоятельные бизнесмены, по словам некоторых участников рынка парковок, лоббируют нововведения через депутатский корпус городской думы Челябинска. Например, недавно были приняты новые правила аренды земли у муниципалитета (на территории города Челябинска) под организацию парковки. Теперь вместо права первого, «застолбившего» участок, землю под будущую парковку необходимо провести через торги, на которых право заключить договор аренды с городом получит тот, кто больше заплатит на аукционе. Соответственно, преимущественное право на участки заведомо получат более состоятельные предприниматели. Кроме этого, через ту же схему теперь ежегодно должно проходить и заключение договоров на используемые участки. То есть, предприниматель использовавший землю под парковку должен будет каждый год участвовать в торгах за земельный участок, сколько бы он уже его не арендовал, и как бы не обустроил, сделав вложения в инфраструктуру — ограда, твердое покрытие, система охраны и т.д.

Кроме этого, планы расширить рынок парковок путем организации парковочного пространства в центре города вынашивают челябинские городские власти. В планах у мэрии — найти концессионера на организацию парковок по примеру крупных городов — Москвы, Екатеринбурга и других. Тем самым власти рассчитывают разгрузить городской центр, а также пополнить городской бюджет за счет сборов с автомобилистов, предпочитающих парковать свои машины в Челябинске в рабочее время.

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