Волнообразное падение рубля будет фиксироваться долго

Москва, , 11:38 — REGNUM Растущие цены на нефть не способствуют укреплению рубля, хоть и временно сдерживают падение курс российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил зампредпрвления «Локо Банка» Андрей Люшин.

«Цены на нефть приблизились к 53 долларам за баррель Brent, но особо рублю это не помогает, хотя и сдерживает возможное падение», — заявил Люшин.

По его словам, курс аккуратно преодолевает отметку в 60 рублей за доллар, что указывает на усиливающуюся тенденцию к ослаблению.

«Даже высокие нефтяные цены не способны сдержать ожидающуюся девальвацию, достижение уровней 61 рубль к доллару, а затем и диапазона 62−64 рублей за доллар — это только вопрос времени», — уверен эксперт.

По его словам, первую отметку рубль с большой вероятностью преодолеет еще до начала осени, а консолидации в диапазоне 62−64 за доллар ожидается в начале четвертого квартала. При этом Люшин не исключает, что в таком диапазоне рубль может находиться несколько месяцев.

«Отсутствие внешних и внутренних экономических шоков сделает падение рубля относительно мягким, а давление усиливается постепенно. Поэтому волнообразные движения, когда рубль сначала падает на 20−30 копеек, а затем это падение почти отыгрывается, будут фиксироваться еще долго», — объясняет Люшин.