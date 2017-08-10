Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Москва, , 11:22 — REGNUM С 10 августа 2017 года Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке и в новостройках, сообщается на сайте банка.

Процентные ставки по жилищным кредитам снижены на 0,6−2 п.п., первоначальный взнос — на 5 п.п.

Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4−10%, на вторичном рынке — 8,9−10%. Первоначальный взнос по ипотеке теперь составляет 15% от стоимости жилья.

«Текущее изменение — самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанк», — отмечается в официальном сообщении.

По словам директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, «спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный».

В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: выдано около 154 млрд рублей ипотечных кредитов.

Напомним, в последний раз Сбербанк снижал ставки по ипотечным кредитам 1 июня 2017 года. Снижение составило 0,2−0,75 процентного пункта, опустившись до 11,45%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2017 года российские банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на 773 млрд рублей, из них в июне — около 85 тыс. кредитов на 157,6 млрд рублей.

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