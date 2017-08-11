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Автопром Германии под ударом — погибнуть или измениться

Экономика

Сегодня германское правительство сталкивается с растущим давлением перед национальными выборами 24 сентября. И автомобильный вопрос в данном контексте стал одним из насущных

Автопром Германии под ударом — погибнуть или измениться
Иван Шилов © ИА REGNUM
Канцлер Германии Ангела Меркель

Берлин, 11 августа 2017, 03:30 — REGNUM  Вопрос о борьбе с вредными выбросами двигателей внутреннего сгорания становится для Германии политическим. Сможет ли германский автопром, включающий таких гигантов, как Mercedes, VW и Porsche, пережить электрокарный бум, обсуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Тему перехода на электрический двигатель для автомобиля постоянно подогревают многие европейские политики. Масла в огонь подлил скандал, связанный с т.н. дизельгейтом — обнаружением сокрытия данных замеров содержания вредоносных составляющих в автомобилях, оборудованными дизельными двигателями. Результаты расследования оказались чудовищны. Только в одном Мюнхене от запрета на въезд могут пострадать до 170 тысяч автомобилей. Но запретами дело не ограничивается. Обещания некоторых стран ЕС в ближайшие десятилетия перейти полностью на электрокары заставляет искать новые пути производителей автомобилей с ДВС. А вот концерн BMW, уже освоивший производство электромобилей, предлагает заменить давление на классические автомобили поощрением использования электромобилей.

Экологическую составляющую подхватили и развивают политические соперники нынешнего канцлера Германии Меркель. Социал-демократ Мартин Шульц, являющийся ее основным конкурентом на политическом поле, говорит о своем намерении увеличить расходы на инфраструктуру, нарастить производство аккумуляторных батарей и за счет этого спасти германскую автомобильную промышленность. Вопрос нешуточный, и отвечать на него придется как в границах Германии, так и всего ЕС. 800 тысяч рабочих мест в немецком автопроме — это слишком большая ставка в слишком рискованной игре.

Читайте подробности: «Дизельгейт» и выборы: убьёт ли Меркель немецкий автопром?

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