В Ярославской области создадут ассоциацию кролиководов

Ярославль, , 11:17 — REGNUM Власти Ярославской области создают ассоциацию кролиководов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

В правительстве Ярославской области прошло совещание, в котором приняли участие специалисты департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка области, главы крестьянских фермерских хозяйств региона. На нем принято решение создать ассоциацию кролиководов

«У нас в регионе 16 крестьянских фермерских хозяйств, которые занимается кролиководством, и около 1178 предпринимателей. Ассоциация поможет решить проблемы всей отрасли. Сделать это разрозненно кролиководам не под силу. Благодаря ассоциации у нас может увеличиться число крупных хозяйств и более эффективно будет организована работа всех, кто занимается кролиководством», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель предприятия ООО «МКС» Андрей Червяков.

Одна из ближайших задач ассоциации — создания потребительского кооператива по переработке продукции кролиководства на территории Ярославской области.