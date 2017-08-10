Инвестор передумал: на Дону производить соль взамен украинской не будут

Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM Завод по производству пищевой соли в Ростовской области возводить не будут. Столичный производитель приправы ЗАО «ТДС» передумал начинать строительство комплекса в Таганроге. Проект общим объёмом инвестиций 100 млн рублей и мощностью 2 тыс. тонн морской пищевой соли в месяц потерял актуальность ввиду того, что запрет на импорт украинской соли был снят, пишет «Коммерсант».

"Основной поставщик соли в Россию из-за рубежа — украинское ГП «Артемсоль» — является довольно сильным конкурентом с отлаженной логистической и сбытовой структурой, выстроенными контрагентскими связями, чего пока нет у ЗАО «ТДС». Ранее украинское предприятие занимало примерно пятую часть российского рынка соли. Соль относится к товарам первой необходимости и входит в социальную потребительскую корзину населения. Поэтому кризис на этом сегменте не сказывается, но и выхода новых игроков на рынок ЮФО я не наблюдал», — пояснил изданию аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Напомним, российский рынок является основным для ключевого украинского производителя соли ГП «Артемсоль».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 26 января 2015 года Роспотребнадзор приостановил экспорт в Россию пищевой соли, произведенной предприятием «Артемсоль» (Украина), но с оговоркой. Так, в случае устранения нарушений продукция украинского производителя сможет вернуться на российский рынок. Специалисты тогда уточнили, что причина запрета была связана с низким качеством приправы.

«Украина поставляла в Россию достаточно дешёвую соль, но ввиду сложных политических и экономических условий в стране возникли проблемы с контролем качества импортируемой продукции. Фактически поставлялась техническая соль под видом пищевой», — подчеркнули в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее по теме: Соль украинского производителя сможет вернуться на российский рынок

Россельхознадзор: Украина поставляла России техническую соль под видом пищевой

Спустя год, в мае 2016 года, Роспотребнадзор отменил запрет на ввоз в Россию соли украинского предприятия «Артемсоль». Было принято решение о тестовом ввозе единичных партий продукции. Но уже в ноябре прошлого года соль была вновь внесена в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Но тогда к Украине прибавились страны ЕС, США, Канада и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: В России соль стала санкционным продуктом