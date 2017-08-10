Дефляция в России сохраняется на уровне 0,1% вторую неделю

Москва, , 11:07 — REGNUM В России за неделю (1 — 7 августа) индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала августа — 99,9%, с начала года — 102,3% (август 2016 г.: в целом за месяц — 100,0%, с начала года — 103,9%). Дефляция в стране сохраняется на уровне 0,1% вторую неделю подряд, сообщили в Росстате.

За неделю цены снизились на плодоовощную продукцию на 3,9%, на капусту белокочанную — 12,1%, картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы — 4,9−7,5%.

Яйца куриные стали дешевле на 0,9%, крупа гречневая — на 0,5%, пшено — на 0,2%.

Вместе с тем на 0,1−0,2% выросли цены на говядину, баранину, колбасу вареную, консервы мясные, рыбу мороженую, масло сливочное, масло подсолнечное, хлеб, сахар-песок и соль.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 31 июля Росстата зафиксировал недельную дефляцию в России впервые с начала августа 2016 года. В 2016 году Росстат дважды сообщалось о недельной дефляции —в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция в России наблюдалась в сентябре 2011 года.

Напомним, с начала 2017 года в России было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3% и продолжила расти в мае — до 0,4%. В июне она подскочила до 0,6%, а в июле упала до 0,1%.

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