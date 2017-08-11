Реально ли посадить россиян за руль электромобилей?

Москва, , 02:02 — REGNUM Вслед за распоряжением Медведева относительно проработки предложений по мерам государственной поддержки развития электротранспорта появилась (и уже обдумывается правительством) идея программы, которая предполагает ограничение на использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Насколько замысел Франции и Британии запретить бензиновые и дизельные автомобили возможно реализовать в России, пишет корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Введение ограничений обсуждается в отношении городов-миллионников и курортных зон. А вот хозяева электрических и гибридных автомобилей, напротив, получат преимущества, в том числе и финансовые. Введение бесплатных мест на муниципальных парковках тоже рассматривается как поощрительная мера. Вопрос в том, насколько данные меры способны будут привлечь покупателя, а точнее, побудить его отказаться от покупки привычного автомобиля в пользу электрического или гибрида.

Прежде всего, нельзя сбрасывать со счетов ценовой фактор, являющийся для россиян решающим при выборе машины. В то время как именно низкая цена делает бренд Lada самым популярным, электромобили стоят дорого. Даже иномарки с материальной точки зрения выглядят более привлекательными. Разницу в цене не компенсируют временные поощрения, а преференции с парковками не уравновешиваются развитой инфраструктурой, необходимой для электромобилей. И хотя «Россети» обещают оборудовать к концу следующего года порядка тысячи зарядных станций по стране, все равно число электрозаправок сейчас крайне мало, а с учетом того, что все они расположены в черте города, поездки на дальние расстояния на электромобиле можно не планировать.

Насколько экономически целесообразна сама инициатива очистить воздух от большого количества загрязняющих веществ, читайте здесь: «Задрав штаны бежать…»: зачем в России насаждать электрокары?

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