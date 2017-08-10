Золото имеет все шансы стать дороже в ближайшее время

Москва, , 10:33 — REGNUM Цены на золото просели после неплохого отчета по созданию новых рабочих мест в США 4 августа. Однако уже на этой неделе получили стимулы для роста — Дональд Трамп заявил, что в случае продолжения провокаций Северной Кореи в отношении США, Вашингтон ответит «огнем и яростью». Впрочем участники рынка совершенно слабо отреагировали на эскалацию конфликта: привычных серьезных продаж американских акций и покупок золота не произошло, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Тем не менее, по его словам, совсем недолго аналитики поражались равнодушию инвесторов к ухудшению геополитической картины — 9 августа перед открытием американского рынка, президент США опубликовал двусмысленный твит о замечательном состоянии ядерного арсенала страны, и практически сразу же золото взлетело на максимальный уровень с июня — до $1275.

«Благородный металл» имеет все шансы стать дороже в ближайшее время, и дело даже не в росте геополитической напряженности, а в ухудшении экономической ситуации в США: сферы недвижимости, промышленности и ритейла продолжают расстраивать инвесторов. Согласно отчету CFTC управляющие компании наращивают свои длинные позиции по золоту третью неделю подряд: чистая длинная позиция составляет 355,82 тонн и увеличилась за неделю на 127,10 тонн как за счет закрытия коротких позиций (-65,52 тонны), так и новым покупкам (+61,58 тонн). Всего в этом году фонды набрали чистую позицию по металлу на 212,88 тонн или 170%, тогда как котировки выросли всего лишь на 9%», — пояснил Мащенко.

«Совершенно очевидно, что участники рынка ждут крупного события для начала агрессивных действий, и если им окажется не война с КНДР (что крайне маловероятно), то вполне возможно объявление «технического дефолта» или по крайней мере старт активного обсуждения проблемы. Думаю, всем известно, как сильно закредитована американская экономика, при этом раньше хорошая динамика экономики позволяла смотреть на госдолг сквозь пальцы, то текущее укрепление ВВП заметно отстает от роста долговых обязательств», — высказал свое мнение эксперт.

«Законодательством страны определен максимально возможный долг: ранее верхняя планка неоднократно двигалась вверх по необходимости, так в марте 2017 года допустимый размер обязательств вырос с $18,1 трлн до $19,8 трлн. Спустя всего пять месяцев министр финансов США Стивен Мнучин выступил с заявлением, что если новый порог не будет увеличен, то в системе страны не хватит денег для выполнения своих социальных обязательств или, иными словами, будет объявлен технический дефолт», — отметил Мащенко.

«Чем этот раз отличается от предыдущих? Количество сенаторов, выступающих против очередного сдвига верхней планки, стало больше, и достигнуть консенсус будет не просто: республиканцы и демократы предлагают различные варианты решения проблемы и могут окончательно определиться с мерами в самую последнюю минуту. Как показывает практика, в преддверии решения по данному вопросу индекс волатильности VXX заметно растет: с 16 до 25 и 13 до 20 в 2011 и 2013 году, соответственно, а сохранение интриги и неопределенности должно подтолкнуть крупных игроков к поиску защиты от возможного падения фондовых котировок», — считает эксперт.

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