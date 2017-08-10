Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 10:52 — REGNUM

Дороги

Один из постоянно приводимых показателей обеспокоенности правительства Украины автомобильными дорогами — количество средств, выделяемых на их ремонт. Чиновники увеличивают бюджеты, придумывают новые схемы аккумулирования средств. Между тем практика показывает, что не всегда удаётся освоить даже то, что есть. Наличие проблемы подтвердила директор ГП «Укрдоринвест» Елена Криворучко в эфире «5 канала». В основном речь о кредитных деньгах, предоставляемых Украине международными организациями. Причина такой медлительности — коррупция, из-за которой приходится предусматривать дополнительные уровни контроля на каждом этапе: «контроль и мониторинг… настолько велик, что не успевают в большинстве случаев, даже при условии успешной реализации, даже без существенных задержек, не успевают в большей степени освоить вовремя эти средства». Выхода из ситуации пока не видно, ведь при уменьшении контроля кредиты давать попросту перестанут.

Министр транспорта Владимир Омелян в интервью интернет-изданию «Обозреватель» заявил, что в 2019 году дорожный бюджет вырастет до 50 млрд грн. Глава Мининфраструктуры напомнил, что именно в 2019—2020-х годах разработанные системы аккумулирования средств на ремонт и строительство дорог заработают на полную силу. До этого момента украинский премьер Гройсман надеется строить и ремонтировать за счёт привлечения кредитных средств.

Как уже упоминалось, для Украины не редкость вагоны возрастом хорошо за 40 лет. Поэтому неудивительно, что есть и дороги со столь же почтенным возрастом (в том смысле, что последний раз они ремонтировались вскоре после отставки Хрущёва). Об этом напомнил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в эфире телеканала Zik. Впрочем, одновременно он оговорился, что темпы ремонта в текущем году не имеют аналогов и по его прикидкам к концу года такими темпами удастся привести в порядок до 2 тыс. км дорог. Совсем немало, если учесть, что у правительства теперь голова должна болеть только за 50 тыс. км, а остальные 120 тыс. перебросили на плечи местных бюджетов. Поэтому большой похвальбы в словах Омеляна о том, что уже через 5 лет Украина будет иметь нормальные дороги, нет. Не все, но 30−40% основных магистралей действительно можно будет подтянуть до приличного уровня. Другое дело, что чудес не бывает и заплатить за это придётся сокращением и сужением региональных дорог. Те, что сохранятся, в массовом порядке станут двухполосными.

Железная дорога

Новость недели — отставка скандального главы «Укрзализници», поляка Войцеха Балчуна. Поляк написал соответствующее заявление и оно стало одной из тем заседания правительства 9 августа. «Сегодня мы рассмотрим заявление Войцеха Балчуна об увольнении, он принял это решение абсолютно самостоятельно. Это его решение, я это решение уважаю, но хотел бы отметить, что за этот год, кто бы что ни говорил, но за этот год на железной дороге произошли в том числе и позитивные изменения. Я хочу поблагодарить его», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В итоге заявление удовлетворили. Отмечается, что и.о. главы УЗ до выборов нового в ходе конкурса станет первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов. Он, в свою очередь успел пообещать не поднимать тарифы на пассажирские перевозки до конца года. Для бизнеса — новая система тарифообразования с 2018 года, правда, что будет в итоге — дешевле или дороже — и.о. не уточнил.

В последнее время на рокера-железнодорожника было сразу несколько информационных атак. Словно сговорившись, чиновники начали ездить в душных летних поездах и писать об этом душераздирающие отзывы. Вначале этот подвиг совершил министр инфраструктуры Владимир Омелян (сложно даже представить, до какой степени нужно ненавидеть оппонента, чтобы добровольно проехаться в украинском поезде летом). Затем в поезде прокатилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. И у неё получилось даже лучше: «Поезд 297 Херсон-Киев, который сегодня прибыл в Киев, вагон 12. Жара чрезмерная на протяжении всей поездки — окна не открываются, кондиционер не работает. Пассажиры в духоте; кого-то, кто ехал после недавней операции на сердце, откачивали всю дорогу… Пассажиры как будто и не растерялись — звонили на горячую линию «Укрзализныци», а оттуда посоветовали вынуть стекла из окон! Так и сделали, добрались», — делилась впечатлениями чиновница в Facebook (поезд с южного направления, скорее всего дополнительный, на такие рейсы в УЗ ставят самые убитые вагоны).

Не удивительно, что пассажиры не растерялись — небось не впервой. Поскольку обо всех этих прелестях прекрасно известно каждому первому жителю Украины (кроме чиновников), Омеляну и Климпуш-Цинцадзе в комментариях наперебой советовали, в каких ещё поездах стоит прокатиться. В УЗ ограничились разрывом договора с «Днепровагонремстрой», который ремонтировал системы вентиляции в поезде.

Просил уволить Балчуна и генпрокурор Украины Юрий Луценко, обратившийся с такой просьбой к главе правительства в начале августа. Свою просьбу Луценко аргументировал тем, что в производстве в данный момент находится около 90 дел против сотрудников УЗ: взятки, злоупотребления служебными полномочиями. присвоение государственных средств — в общем, ничего выходящего за рамки.

Наконец, 7 августа должна была начаться аудиторская проверка УЗ, которой добился от Гройсмана Омелян. В общем, подожгли со всех сторон. Так что проводить рекордный в истории компании тендер на 1000 вагонов, анонсированный Балчуном на начало сентября, будет уже его сменщик.

Не приживаются как-то на Украине варяги. Сначала с «грузинским десантом» пришлось расстаться, да так, что до сих пор приходится Михаила Саакашвили у границы караулить. Теперь вот черёд поляков пришёл. Балчун — лишь первый, вслед за ним вероятно последуют его земляки, которых он сумел трудоустроить в Набсовет «Укрзализници».

Не придётся уже Балчуну разбираться и с новой напастью, постигшей УЗ — нападениям «команчей» на поезда. Группа неустановленных пока лиц в количестве 50 человек 8 августа остановила электропоезд Гребинка-Киев. Пока одни мешали локомотивной бригаде продолжить движение («аргументируя» свою позицию битами), остальные разрисовали вагоны краской из баллончиков. в УЗ оценили убытки от перекраски всего состава в 150 тыс. грн. Конечно, вандализм — не новость, но количество случаев растёт (42 в текущем году, тогда как за весь год всего 32). К тому же обычно вагоны разрисовывают проникая в депо, а не захватывают среди бела дня.

Директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев прямо заявил о том, что компания будет строить свою стратегию грузоперевозок исходя из потребностей метпредприятий и зернотрейдеров («завод-УЗ-порт» или «элеватор-УЗ-порт»). Последним предложено принимать участие в планировании перевозок.

Аэропорты

Лоукостер Aer Lingus появится в аэропорту Львова — об этом заявила его директор Татьяна Романовская в интервью интернет-изданию Zik.ua. Кроме того директор прокомментировала намерение правительства и главы Мининфраструктуры сдать её а/п в концессию: «Форма концессии совсем неплоха для аэропортов. Единственный нюанс, что для именно такой модели необходимо брать какой-то «депрессивный» аэродром. Концессионер должен вложить в него много средств, чтобы потом иметь право на протяжении многих лет пользоваться им и возмещать собственную инвестицию. Во Львове же наоборот — сюда вложило огромные средства государство, здесь еще есть мощный запас прочности и хода — зачем передавать его в частные руки? У нас очень хорошие показатели работы. Мы достигли фактически 50% роста пассажиропотока в 2017 году, а, следовательно, и прибыли, и уплачиваем в бюджет государства 75% дивидендов. Будет ли так после концессии — однозначно нет».

Президент Ассоциации «Аэропорты Украины» Петр Липовенко поделился итогами поездки в Николаев. По его словам, Украина вскоре может получить ещё один вполне приличный аэропорт на юге. «За свои 45 лет в авиации я был в разных странах мира, объездил все аэропорты Украины по несколько раз, но такого прогресса, такого развития я не видел нигде. Было что-то подобное при Евро-2012, когда за бюджетные деньги строились и полосы, и терминалы. Вот так сейчас в Николаеве, и это радует», — заявил он в ходе пресс-конференции. Народный депутат Борис Козырь добавил, что а/п Николаева должен стать второй базой для ангарного обслуживания самолётов Boeing на Украине. Директор аэропорта Михаил Галайко надеется, что первый рейс будет принят тут уже в этом году, однако для этого необходимо не только достроить полосу, но и пройти сертификацию.

Высокие темпы в Николаеве вполне объяснимы: с нуля или даже с минуса расти просто. Скажем, в январе-июне а/п «Кривой Рог» увеличил пассажиропоток в 41,8 раза. Правда, в цифрах это означает, что за это время его услугами воспользовались чуть более чем 14,6 тыс. человек — в а/п «Борисполь» в отдельные пиковые дни июня столько отправляли и принимали за полдня.

Осенью начинается строительство нового терминала а/п «Запорожье» проектной стоимостью 543 млн грн и ориентировочной пропускной способностью порядка 9,5−10 тыс. пассажиров в сутки. Напомним, весной в аэропорту ремонтировали взлётно-посадочную полосу.

Владимир Омелян продолжает настаивать на сговоре руководства а/п «Борисполь» и авиакомпании МАУ, суть которого — недопуск Ryanair на украинский рынок авиаперевозок. «Мы видим очень интересную статистику. Только авиакомпания Ryanair официально заявила, что выходит на рынок Украины, — к тому моменту мы вообще не упоминали названия этой компании во время переговоров, — МАУ сразу начали предлагать специальные акции на билеты. К марту только 1% билетов МАУ были по так называемой «лоукост"-цене. К фактическому приходу Ryanair количество таких авиабилетов стало 12%. После того, как Ryanair заявил, что из-за позиции аэропорта Борисполь, который защищает интересы МАУ, не будет летать в Украину, сразу количество таких суперпредложений билетов на сайте МАУ упало до 4%. Совпадение? Я считаю, точно нет», — комментирует профильный министр. Одна из претензий, которую он выдвигает в адрес руководства а/п — низкая доля неавиационных доходов (17−20%, тогда как в мире стандартом считается 40−50%, что и позволяет аэропортам мириться с жёсткими условиями лоукостеров).

Глава совета директоров а/п «Киев» Денис Костржевский в интервью изданию экономические известия рассказал о ещё одной сложности, которая ждёт правительство с реализацией проекта «Гостомель» как базы для Ryanair и прочих лоукостеров:

«Например, Wizz Air обслуживается у нас за 30 минут (посадка, выгрузка пассажиров и багажа, заправка воздушного судна, загрузка пассажиров и багажа, вылет). Тот же «Борисполь», при всей своей технике и возможностях, такой скорости не может обеспечить. А Ryanair хочет обслуживаться за 25 минут!

Более того, если аэропорт не успевает уложиться в договоренное с авиакомпанией время пребывания судна на перроне и просрочит, хотя бы, минуту — взимается колоссальный штраф. Всё, что аэропорт заработал за полгода, он отдаст за 5 минут просрочки. Как Гостомель, не имея техники, персонала и опыта работы в данной сфере, может предоставить такие условия? На сегодня, идея аэропорта в Гостомеле может стать реальностью, если будет найдена верная формула проекта. Для работы такого аэропорта необходима слаженная система, обученный персонал и наличие высокопродуктивной техники, чего сейчас у Гостомеля нет».

Порты

Глава объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков настаивает на необходимости снижения портовых сборов, которое должно было состояться ещё в апреле, однако перенесено на конец года — в Администрации морских портов Украины разрабатывают методику этого снижения. Правда, если судить по его оценке, им нет никакого смысла делать это. «Сейчас портовые сборы в Украине более чем в три раза выше, чем в портах-конкурентах. Это делает порты Украины и АМПУ суперприбыльными организациями. При этом большая часть поступлений, 56% по словам руководителя АМПУ, выкачивается в бюджет Украины и не доходит до инвестиций в развитие самих портов… Привязка понижения ставок к методике только затягивает процесс. Согласно заявлениям специалистов, которые готовят методику, она может быть принята не ранее января-февраля следующего года, новые ставки могут быть введены в лучшем случае в конце 2018 — начале 2019 года, нас это никоим образом не устраивает», — пишет он в своей колонке на сайте Ассоциации.

Зернотрейдеры таких проблем не чувствуют. Наоборот, народный депутат депутат от партии «Самопомощь» Иван Мирошниченко утверждает, что из-за стремительного роста количества зерновых терминалов ставки на перевалку зерна и масла даже без вмешательства АМПУ снизились на 30% за последние 2 года: с 17−18 долл/т до 11−13 долл/т соответственно. Если это правда, то это уже практически на уровне ставок в черноморском регионе (8−10 долл/т).

Портовый оператор DP World, который, как ожидается, должен взять в концессию порт «Южный», похоже, сделает это в партнёрстве с «Портинвест» (портовый оператор, входящий в структуру активов бизнесмена Рината Ахметова). Объясняется это просто: до 90% перевалки дают порту именно активы Ахметова.

Администрация порта «Южный» и китайская компания China Harbour Engineering Сompany, ведущая в акватории порта работы по дноуглублению, оказались в центре коррупционного скандала. «Дноуглубительные работы происходят по следующей схеме: грейферный земснаряд осуществляет погрузку грунта в шаланду, которая перевозит грунт на морскую свалку и разгружает его, после чего возвращается к земснаряду. Общий проектный объем дноуглубления составляет 4 393 075 куб м. По проекту отвал грунта должен осуществляться на морскую свалку, которая находится на расстоянии 20,5 км от участка дноуглубления. Однако сброс грунта производится совсем не в том месте, где предусмотрено проектом», — утверждает источник, на который ссылается телеканал «24». Грунт возят всего за 7 км, что экономит время и топливо. А чтобы это было не так заметно, в порту отключили систему слежения за перемещениями судов. Что, конечно же, нельзя было провернуть без согласования с администрацией.

Темпы роста грузооборота в портах Украины постепенно падают. Если за 6 месяцев они выросли примерно на 5% к аппг, то за январь-июль — уже только на 3,3%, до 76,2 млн тонн. В остальном же всё по старому: драйверы роста перевалки — зерно и растительное масло (22,3 млн тонн и 3,3 млн тонн, +17% и +32%). Ощутимо больше стали возить строительных материалов (2,6 млн тонн, +50%). По прежнему велика доля руды и металлопродукции, однако она сокращается (13,3 млн тонн, 7,9 млн тонн, — 8,2% и — 9%). Впрочем, как раз тут темпы падения замедлились примерно вдвое.

Откуда же тогда падение темпов прироста? Ответ на это даёт раскладка по портам. Одесский МТП, второй по обороту среди портов Украины, в январе-июле обработал лишь на 1,1% грузов больше, чем за аппг. Тогда как в январе-июне — +5%. Одесский МТП, в свою очередь, один из главных «зерновых» портов Украины, а зерно — главный драйвер роста грузооборота. Впрочем уже скоро порты должны выровнять ситуацию, ведь в августе пойдёт массовая отгрузка зерна нового урожая.

За 7 месяцев порты обработали 6663 судна, что на 662 (-8,5%) меньше, чем за тот же период 2016-го.

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