Берег Волги в двух районах Волгограда обустроят под набережные

Волгоград, , 10:26 — REGNUM Спуститься к Волге и прогуляться по набережной в Волгограде можно будет не только в Центральном районе. Оборудовать благоустроенные зоны вдоль реки планируется и в ещё двух районах города — Краснооктябрьском и Ворошиловском. О планах по возведению двух набережных на всероссийской конференции по защите водных ресурсов рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.

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По словам главы региона, участок в 500 метров в Краснооктябрьском районе для обустройства комфортной зоны набережной уже запроектирован. В Ворошиловском районе протяженность комфортной зоны составит 700 м. Свяжет все три набережные рокадная дорога, которая сейчас возводится в Волгограде. Деньги в проект потребуются немалые — по 1 млрд рублей на каждый объект. Откуда же власти намерены их взять? Как заявил губернатор области, помощи с финансированием он попросил у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

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Сколько готов выделить федеральный центр Волгограду на эти цели, пока не сообщается. Зато уже известны суммы, которые регион получит в ближайшие два года на реализацию экологических мероприятий. Так, после корректировки всех цифр общий объём двухлетней программы по снижению негативного воздействия на окружающую среду, которая была представлена весной 2017 года на заседании областного экологического совета, составил более 24 миллиардов рублей. Из бюджетов всех уровней Волгоградской области будет выделено в 2017 году 21,8 млрд рублей, в 2018-м — 2,47 млрд рублей. Причём 12,5 миллиарда из них — средства внебюджетных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, актуальный вопрос сохранения Волги был рассмотрен на высоком государственном уровне 8 августа В Волгограде — глава правительства РФ Дмитрий Медведев провёл совещание «О сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги», участие в котором приняли главы 15 субъектов РФ и профильных ведомств.

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Премьер-министр положительно оценил мероприятия, которые уже реализуются в Волгоградской области: идет ремонт гидротехнических сооружений, реабилитация водных объектов поймы, завершено строительство дюкера, в 2017 году будут сданы водоочистные сооружения в Краснооктябрьском районе, продолжается берегоукрепление.

Кроме того, Волгоградская область выступила с инициативой по внедрению механизма, который позволит обеспечивать водой пойму. Он предусматривает строительство дополнительного водопропускного сооружения на Ахтубе, а также четырех насосных станций, строительство очистных сооружений на водовыпусках в Волгу в Волгограде. Также сформированы предложения по продлению укрепленной береговой линии на участках в Краснооктябрьском и Советском районах, экологической реабилитации водных объектов. Еще один немаловажный момент — план мероприятий по утилизации опасных отходов завода «Химпром», расположенных на берегу Волги. Он уже нашёл поддержку со стороны правительства РФ. Подготовка сметной документации по проекту уже началась.

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