Нефть пытается не терять лицо

Москва, , 10:22 — REGNUM Нефть сорта Brent нашла в себе силы вернуться к росту и добилась неплохих успехов, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Котировки добрались до недельного максимума 52,83, закрывшись у верхней границы внутридневного диапазона, ранее коснувшись минимума на отметке 51,80.

По его словам, «на попытках тестирования уровня $52 актив привлек спрос. Участники рынка все же сочли данные API неплохими и приступили к покупкам. Отчет министерства энергетики подтвердил внушительное сокращение запасов и падение добычи в Штатах».

«Таким образом, рынок получил очередной сигнал о спаде активности в сланцевой индустрии страны. Однако немного расстроил рост запасов бензина, впрочем, это уже выглядит более уместно в силу скорого завершения сезона вождения», — пояснил эксперт.

«Фундаментально нефть чувствует себя неплохо и, несмотря на некоторые заминки, пытается не терять лицо. Тот факт, что актив привлекает покупки на падениях, также говорит об улучшении настроений в сырьевом сегменте и возродившихся надеждах на восстановление баланса спроса и предложения, причем в основном за счет сигналов из Америки», — отметил Салас.

«10 и 11 августа внимание игроков переключится на отчеты ОПЕК и МЭА соответственно, — сказал он. — Если картель рапортует о низкой дисциплине экспортеров в рамках сделки по ограничению добычи, Brent рискует растерять заработанное и снова отступить от психологического барьера $53».

«Впрочем, если обойдется без явного негатива, котировки могут показать ограниченную просадку и удержаться над отметкой $52», — полагает эксперт.

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