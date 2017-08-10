S&P позитивно оценивает экономическое состояние АО «Самрук-Энерго»

Астана, , 10:24 — REGNUM Показатели ликвидности казахстанского АО «Самрук — Энерго» улучшаются в связи с новыми кредитными линиями и сдержанным подходом к управлению рисками ликвидности, сообщает 9 августа пресс-служба международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Согласно оценке S&P, долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг электроэнергетической группы АО «Самрук-Энерго» был подтвержден на уровне «B+/B», прогноз изменения рейтингов — «стабильный». Также рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг компании по национальной шкале с «kzBBB-» до «kzBBB» и вывело рейтинги «Самрук-Энерго» из списка CreditWatch Negative, где находятся на рассмотрении рейтинги, ожидающие негативного пересмотра.

Как отмечают в S&P, позитивная оценка крупнейшей электроэнергетической группы Казахстана связана в большой степени с ожидаемой выплатой еврооблигаций в декабре 2017 года на сумму $500 млн. Так, для обеспечения долговых обязательств АО «Самрук-Энерго» еще в декабре 2016 года получило одобрение на две кредитные линии: в Европейском бане реконструкции и развития (ЕБРР) на 100 млн евро и в Сбербанке на $35 млн. Помимо этого, компания имеет долгосрочное подтвержденное финансирование на $250 млн и собственные средства в размере $150 млн.

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«[Мы] ожидаем, что денежный поток от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале в целом покроет капитальные расходы группы», — говорится в сообщении S&P.

Среди других позитивных изменений было отмечено то, что АО «Самрук-Энерго» перестало зависеть от суммы, которую планировалось выручить с продажи четырех непрофильных дочерних структур компании (порядка $120 млн). Соответственно, в случае продажи фирм, компания будет располагать дополнительными финансами для погашения долговых обязательств.

Также важным для сохранения текущего рейтинга компании стало сокращение АО «Самрук-Энерго» ряда капитальных расходов примерно в два раза — с $300−240 млн до $140 млн.

Напомним, АО «Самрук-Энерго» является крупнейшей электроэнергетической группой в Казахстане. На долю компании приходится 24% от общей выработки электроэнергии, 36% от общего объема добычи угля и 31% от суммарной установленной мощности Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана.

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