Экономия бюджетных денег: ряд регионов Казахстана останутся без новых школ?

Астана, , 10:20 — REGNUM Семь регионов Казахстана не освоили выделенные из Национального фонда бюджетные средства на строительство новых школ, сообщает 10 августа kaztag.info со ссылкой на вице-министра образования и науки республики Бибигуль Асылову.

Сообщается, что в текущем году из Нацфонда на реализацию программы «Нурлы Жол» по направлению «Развитие инфраструктуры сферы образования» было выделено 71,7 млрд тенге (12,92 млрд рублей), из которых 26,5 млрд тенге (4,77 млрд рублей) выделено на завершение строительства 53 школ, начатых в 2016 году. При этом на начало строительства новых 56 школ было выделено 45,2 млрд тенге (8,14 млрд рублей).

«По состоянию на начало августа текущего года акиматам перечислено 41,1 млрд тенге, из которых освоено 38,6 млрд тенге или 94%. Не исполнено 2,5 млрд тенге. Неисполнение сложилось в семи регионах», — сообщила Асылова.

Вице-министр добавила, что помимо экономии бюджетных средств, причинами неисполнения явилось непредставление поставщиками актов выполненных работ и обжалование конкурсных процедур.

«По состоянию на начало августа введено в эксплуатацию 7 объектов образования. В Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях — по одной школе и ЮКО — 4 школы, и детский сад на 320 мест в городе Жанаозен в Мангистауской области, финансирование которого велось с 2016 года за счет средств Нацфонда», — отметила она.

Также, по её словам, в республике до конца года планируется открыть 70 новых школ.

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