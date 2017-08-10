Москва, , 10:04 — REGNUM Рубль умеренно просел 9 августа в парах с иностранными валютами. Причем в очередной раз динамика валюты пошла вразрез с настроениями на рынке нефти, где котировки Brent вернулись к верхней границе текущего диапазона вблизи уровня $53, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,28% и 0,36% до 59,98 рубля и 70,56 рубля соответственно.

По его словам, «рубль перешел в оборону после недавнего подъема, последовав за остальными рисковыми активами, которые пострадали от очередного обострения отношений между США и КНДР. Этот фактор давления затмил позитивные сигналы с рынка черного золота».

«Brent получила поддержку на благоприятных данных от Минэнерго, отразивших масштабное падение запасов сырой нефти и объемов добычи. Хотя увеличение запасов бензина несколько смазало позитивную картину», — отметил эксперт.

«Отсутствие позитивной реакции российской валюты на рост котировок нефти также говорит не только о более сильном влиянии геополитики, но и об общем дискомфорте на российском рынке и послевкусии санкций со стороны США и Европы», — пояснил он.

«В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит тестировать заветный уровень 60 рублей. После закрытия российского рынка нефть добралась до недельных максимумов, но снова не отважилась покуситься на отметку $53», — считает Ковалев.

«Если цены сумеют сохранить позиции, на старте торгов рубль может попытаться укрепиться, особенно если давление на доллар усилится после неудачных попыток восстановления накануне. Так, при пробое поддержки на 59,80 рубля доллар может нацелиться на 59,65 рубля», — полагает эксперт.

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