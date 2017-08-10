ЦБ РФ назначил в крымский «Генбанк» временную администрацию

Москва, , 09:45 — REGNUM Для повышения финансовой устойчивости АО «Генбанк» (г. Симферополь, Республики Крым) Банк России принял решение о назначении в кредитное учреждение временной администрации, сообщается на сайте регулятора.

Это сделано на основании ст. 189.49 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В качестве инвестора будет приглашен АО «Собинбанк», который входит в группу АО «АБ «РОССИЯ».

Регулятор отмечает, что банк продолжит работу в обычном режиме.

Меры, принятые ЦБ РФ, позволят расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг, говорится в сообщении регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Генбанк» является крупнейшим банком Крыма. Он был создан 13 сентября 1993 года. Инфраструктура Банка включает более 100 структурных подразделений во всех населенных пунктах полуострова.

Напомним, 9 августа Цб РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух российских банков. Лицензии лишились «Банк социального развития «Резерв» (г. Челябинск) и банк «Анелик РУ» (г. Москва).

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