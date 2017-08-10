Возвращение юаня 2.0: Валюта КНР продемонстрировала рекордное укрепление

Пекин, , 09:15 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 10 августа национальная валюта КНР продолжила укрепляться, «отыграв» у доллара еще 305 базисных пунктов. Официальный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6770 юаня за доллар.

Всего за три дня доллар США резко ослаб на 458 базисных пунктов, вопреки всем прогнозам аналитиков, которые ранее заявляли о постепенном ослаблении китайской валюты, пишет «Чжунго жибао».

По мнению ряда экономистов, усиление национальной валюты КНР вызвано публикацией заявления Главного таможенного управления КНР. Напомним, по итогам июля объем китайского экспорта увеличился на 11,2% в годовом исчислении, импорт также продемонстрировал рост 14,7%. Торговое сальдо по итогам июля составило 321,2 млрд юаней, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 августа паритетный курс китайской валюты взлетел до 6,7075 юаня за доллар США.

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