Предприятия Украины задолжали за газ $1,2 млрд

Киев, , 08:51 — REGNUM 30,9 млрд гривен ($1,2 млрд) задолжали предприятия Украины за газ НАК «Нафтогаз Украины», сообщает 9 августа пресс-служба компании.

Согласно сообщению, задолженность предприятий теплокоммунальной энергетики (ТКЭ), ТЭЦ и прямых промышленных потребителей по данным на 8 августа 2017 года сократилась за неделю на 0,3%.

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Наибольшая задолженность предприятий перед «Нафтогазом» накопилась за газ, потребленный для производства тепла — 80% от всех долгов перед госкомпанией. Долги за использование природного газа в качестве источника электроэнергии составили около 11% от общего долга, а задолженность прямых промышленных потребителей — 9%.

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Напомним, по данным на 13 июня 2017 года долги предприятий ТЭК, ТЭЦ и прямых потребителей перед «Нафтогазом» за газ составляли 31,9 млрд гривен ($1,23 млрд). Одним из наиболее крупных должников является «Киевэнерго» — предприятие задолжало 4,326 млрд гривен ($170 млн).

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