Поправки к ОСАГО: «Никой либерализацией тут не пахнет»

Волгоград, , 08:29 — REGNUM Предложенные Минфином РФ новые поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), предполагающие, что страховая компания не имеет права отказать человеку в продаже того полиса, который он сам хочет, неоднозначно были восприняты как экспертами, так и автолюбителями. Так, по мнению председателя МРОО «Движение автомобилистов» Армена Оганесяна, такая ситуация вряд ли может быть названа либерализацией.

«Тут и дураку понятно, что все те ушлые мошенники, которые зарабатывали на страховых, однозначно будут брать полисы по 2 млн рублей. А простые граждане в основном будут брать те полисы, на которые у них хватает денег», — высказал свою позицию ИА REGNUM эксперт.

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«Таким образом, я предполагаю, что убыточность у страховых взлетит, они будут зажиматься, и у нас опять начнутся проблемы со страхованием. То есть это опять какой-то навязанный механизм, а не рыночный, и никакой либерализацией тут не пахнет», — отметил Армен Оганесян.

Напомним, в связи с общей несбалансированностью, а также многочисленными жалобами, как со стороны автомобилистов, так и самих страховщиков, Минфин решил провести либерализацию на рынке ОСАГО. Он предложил сделать три вида полисов. Первый вид — это то, что мы имеем сейчас, то есть выплаты осуществляются по имуществу в размере 400 тыс. рублей, а по вреду жизни и здоровью в размере 500 тыс. рублей. Второй вид полиса предусматривает по обоим рискам выплаты по 1 млн рублей, третий предусматривает по обоим рискам выплаты по 2 млн рублей.

Также Минфин предлагает выдавать многолетние полисы вместо годовых. По мнению председателя «Движения автомобилистов», это тоже крайне неудобно и для страховых, и для автомобилистов. Допустим, клиент страховой компании «аварийный». Ему, естественно, выгодно купить полис сразу на три года. А вот если клиент безубыточно ездил, то в этом случае он просто теряет свою скидку.

«Не предложены механизмы учёта таких ситуаций в расчёте стоимости полиса. На мой взгляд, страховая история человека, обновляемая раз в год, — это логично и правильно. Возникают также вопросы к формированию резервов страховых компаний. Страховые компании пишут себе резервы в зависимости от заработанной премии. Проверить, правильно ли рассчитаны резервы при трехгодичной страховке, очень проблематично из-за разных факторов», — говорит Оганесян.

«Следующий аспект — это желание либерализации тарифов. Сейчас верхняя планка тарифа, если не ошибаюсь, составляет 4118 рублей, а минимальная 3144 рубля, причем минималку ты можешь корректировать и бороться за клиентов. Чтобы страховые могли бороться за клиентов и чтобы был честный рынок страхования, необходимо также поправить базу РСА по запчастям. Сейчас она неадекватна и не соответствует реальности», — добавляет эксперт.

Ещё одно предложение Минфина — упростить коэффициент мощности и коэффициент территории. Далее, страховая компания может ввести понижающие коэффициенты, если клиент, допустим, согласен ввести в машину телематику, которая отслеживает манеру поведения водителя. И, если он адекватен и законопослушен за рулем, страховая может уменьшить цену за страховку.

«Я думаю, им самим интересно, чтобы их клиенты были вменяемыми и адекватными водителями, не создающими проблем на дорогах. Это положительный момент и для автомобилистов, и для страховых», — уверен Армен Оганесян.

Эксперт считает, что обязательно должны быть сохранены такие коэффициенты, как возраст и стаж: «Это поможет регулятору в лице ЦБ РФ провести свою оценку нормальности тарифов».

В целом, анализируя предложения Минфина, председатель «Движения автомобилистов» отмечает, что сказать, что все они сыграют положительную роль в регулировании рынка ОСАГО, нельзя. Пока, по словам эксперта, вопросов больше, чем ответов.

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