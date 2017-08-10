Парламент Венесуэлы сообщил об инфляции в стране 249%

Каракас, , 08:32 — REGNUM Накопленная инфляция в Венесуэле до июля 2017 года достигла 249%, об этом сообщил парламент Венесуэлы, который в 2017 году взял на себя ответственность за представление данной информации при отсутствии информации от Центрального банка страны, сообщает El Diario.

«До настоящего времени мы накопили инфляцию в 2017 году 249%, это, что сейчас происходит в Венесуэле. Не существует никакого увеличения заработной платы, которая могла бы сгладить эту ситуацию», — заявил депутат Рафаэль Гусман во время сессии законодательного собрания, где он пояснил, что инфляция в июле составила 26%.

Поскольку Национальный банк Венесуэлы уже больше года не публикует данные по инфляции и другим показателям страны, венесуэльская Национальная Ассамблея (парламент) с января 2017 года сообщает индекс потребительских цен с тем, чтобы обеспечить ежемесячные данные по инфляции, заявил депутат в своем докладе.

«Для этого была определена репрезентативная корзина товаров и услуг, потребляемых в Венесуэле, в соответствии с информацией, предоставленной в «IV Исследовании бюджетов домашних хозяйств», проведенном Национальным институтом статистики», — говорится в докладе депутата.

Напомним, в 2015 году Центральный банк Венесуэлы закрыл инфляцию в стране на уровне 180,9%. Правительство Николаса Мадуро рассматривает инфляцию как проблему, провоцируемую «экономической войной», и возлагает ответственность за нее на крупных предпринимателей и оппозицию Венесуэлы.

С 2016 года Центральный банк Венесуэлы не предоставил никаких официальных показателей инфляции, данных ВВП и дефиците бюджета страны.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что инфляция в Венесуэле ожидается на уровне 720% в 2017 году и может дорасти до 2000% в 2018 году.