Прогноз не сошелся: снижение роста ВВП Украины вызвано блокадой Донбасса

Киев, , 08:03 — REGNUM В несоответствии прогнозов правительства о росте ВВП Украины и реальности виновата транспортная блокада Донбасса, заявил 9 августа заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает украинский «Пятый канал».

По его словам, Киев ожидал в первом квартале 2017 года роста ВВП Украины примерно на 4%, реальный же рост составил порядка 2,3%. Столь ощутимую разницу вызвала полная транспортная блокада Донбасса, считает Грымчак.

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«Вот где-то 1,5% мы потеряли за счет блокады [Донбасса]», — сказал замминистра.

Напомним, ранее экс-председатель Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что в результате отделения Донецкой и Луганской Народных Республик Украина потеряла 15% ВВП.

Также Нацбанк Украины ухудшил прогноз по росту ВВП в 2017 году вследствие объявленной Киевом в марте 2017 года блокады Донбасса. По данным НБУ, в 2017 году рост ВВП Украины составит 1,9% вместо ожидаемых 2,8%.

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