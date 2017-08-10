«Нефть готовится к штурму $53»

Москва, , 07:45 — REGNUM Баррель Brent подорожал с $51,78 до $52,79. Цена на нефть 9 августа росла в течение всех торговых сессий. Повышенная волатильность наблюдалась после публикации отчета Минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Первоначально нефть отреагировала снижением на данные, так как участники рынка обратили внимание на увеличение запасов бензина. К закрытию торгов Brent стоила $52,79 за баррель.

Согласно представленным данным, запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 6,45 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,73 млн баррелей, добыча нефти — на 7 тысяч, до 9423 млн баррелей.

Сегодня, 10 августа, на торгах Азии Brent стоит $52,70. Цена находится у сопротивления $52,90. Покупатели к нему подходят в четвертый раз. Для них созданы все условия, чтобы его пройти и взять курс к следующему важному уровню $54. Сдержать покупателей может дорожающий доллар.

Напомним, 9 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,07%, до $52,70 за баррель, WTI — на 0,75%, до $49,72 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,68 за баррель.

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