«Рубль намерен укрепиться»»

Москва, , 07:37 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 10 августа ростом по доллару и евро. Российская валюта оказалась под давлением из-за обострения геополитической обстановки вокруг КНДР, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Взаимные угрозы президента США Дональда Трампа и руководства Северной Кореи заставили инвесторов уйти в защитные активы — швейцарский франк, йену и золото.

Бычий импульс доллара США угас на уровне 60,23 рубля, поскольку рубль получал поддержку от повышения цен на нефть и успешных аукционов Минфина РФ. К закрытию торгов курс доллара снизился до 59,98 рубля.

Цена на нефть Brent восстановилась до $52,81. Росту котировок способствовали данные Минэнерго США, отразившие сокращение добычи и запаса нефти на 6,45 млн баррелей.

Минфин РФ на аукционе 9 августа в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 млрд рублей при совокупном спросе в размере 70,6 млрд рублей.

Сегодня, 10 августа, баррель Brent стоит $52,71. Покупатели близки к тому, чтобы закрепиться выше $53. Для рубля это позитивных фактор, но он может и проигнорировать повышение нефтяных котировок из-за геополитических рисков между США и КНДР.

Техническая картина на четырехчасовом периоде в паре доллар/рубль по-прежнему указывает на укрепление российской валюты. Скорее всего, в ближайшее время можно будет увидеть курс доллара на уровне 59 рублей.

Напомним, 9 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 16 коп. (+0,28%), до 59,98 руб., курс евро — на 25 коп. (+0,36%), до 70,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (+3,44%), евро/рубль — 363,9 млн евро (+27,68%).

Читайте также: «Рубль останется стабильным до конца лета»