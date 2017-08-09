СГК и администрация Рубцовска обсудили трудоустройство сотрудников ТЭЦ

Рубцовск, Алтайский край, , 12:04 — REGNUM 8 августа директор по персоналу Сибирской генерирующей компании Кирилл Крутиков и административный директор энергохолдинга Михаил Яковлев приняли участие в совместном рабочем совещании администрации города Рубцовска Алтайского края, городской службы занятости и представителей крупнейших работодателей города. Специалисты обсудили варианты трудоустройства сотрудников Рубцовской ТЭЦ, высвобождаемых в результате ее перевода в резерв и последующей консервации.

Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя центра занятости Рубцовска Татьяны Кижакиной, в случае резервирования Рубцовской ТЭЦ будет высвобождено 32 сотрудника, однако персональная информация об этих людях предоставлена не была, что исключает возможность персональной работы с каждым.

«В настоящее время мы владеем информацией о профессионально-квалификационном составе работников станции. В соответствии с этим мы подбираем имеющиеся вакансии, взаимодействуем с потенциальными работодателями в вопросе создания резерва вакансий, — отметила она. — Также владея информацией о адресах некоторых сотрудников производится рассылка информационных писем с указанием вакансий и работодателей. На минувшей неделе на Рубцовской ТЭЦ работает мобильный офис службы занятости, но за консультацией обратились всего 5 человек».

Также в адрес сотрудников ТЭЦ, адреса которых имелись в распоряжении службы, было разослано 120 информационных писем с указанием вакансий и вариантов трудоустройства. Отклик пришел всего на пять из них.

«Так как это предприятие родственное нам и у нас есть определенные потребности в сотрудниках мы готовы при вводах должностей на Южной тепловой станции рассматривать в качестве первоочередных кандидатов специалистов, ранее работавших на Рубцовской ТЭЦ. В случае необходимости будет проведена их подготовка или переподготовка», — отметил Кирилл Крутиков.

На сегодняшний день СГК подала в центр занятости города информацию о наличии 29 рабочих мест. Предполагается, что в ближайшее время будет открыто еще не менее 15 вакансий.

После совещания представители энергохолдинга пообщались с председателем профсоюзной организации Рубцовской ТЭЦ Василием Дудиным и депутатом Алтайского краевого законодательного собрания Вероникой Лапиной. В результате переговоров было принято решение о подписании меморандума о сотрудничестве. Одним из важнейших пунктов документа станет закрепление озвученной в ходе основного совещания гарантии того, что при рассмотрении кандидатур соискателей на трудоустройство в СГК в Рубцовске в приоритетном порядке будут рассматриваться заинтересованные сотрудники городской ТЭЦ.

«Решение социальных вопросов должно стоять отдельно от решения бизнес-задач обеих компаний, и забота о дальнейшей судьбе людей должна быть в приоритете, — отметил Михаил Яковлев. — Мы хотим в диалоге заблаговременно решить вопросы потенциального трудоустройства специалистов как при переводе станции в режим резервирования мощности, когда объект все равно будет нуждаться в обслуживании, так и при полном выводе объекта из эксплуатации, и открыты для взаимодействия. При этом дальнейшую судьбу ТЭЦ предстоит решить властям».