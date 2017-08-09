Донецкий электротехнический завод ищет новые рынки сбыта

Донецк, , 23:33 — REGNUM Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский 9 августа поздравил сотрудников Донецкого электротехнического завода со 102-летием предприятия. Торжества прошли в парковой зоне на территории завода в Буденновском районе Донецка.

«У нас большой праздник — отмечаем очередную годовщину образования одного из старейших предприятий города Донецка. Во время фашистской оккупации нацисты уничтожили его полностью, но после освобождения Донбасса Донецкий электротехнический завод был восстановлен. И сейчас третий период, когда предприятие переживает непростое время. Сегодня главная задача предприятия — это переориентирование рынков сбыта продукции на Российскую Федерацию, страны Таможенного союза. Также мы сейчас здесь налаживаем выпуск новых видов продукции. Предприятие оживает. Украинской стороне убить промышленность Донбасса не удастся», — заявил Грановский.

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Он передал работникам ДЭТЗ горячие слова благодарности от коллег с Юзовского металлургического завода, где именно с помощью оборудования Донецкого электротехнического завода было восстановлено электротехническое хозяйство.

Грановский вручил шести работникам предприятия благодарственные письма за многолетний и добросовестный труд.

«Сейчас мы уже под внешним управлением, ищем новые рынки сбыта. В принципе, много чего уже нашли — это запросы и со стороны Российской Федерации и внутренний рынок — горнодобывающая промышленность, металлургия», — отметил Таценко.

Директор завода также рассказал, что с введением экономической блокады со стороны украинских властей в 2014 году предприятие потеряло большинство заказчиков, а после последнего витка блокады Донбасса в январе текущего года продукция завода осталась вовсе невостребованной. По словам директора, сейчас, с введением на ДЭТЗ внешнего управления, предприятие уже получило много запросов от Российской Федерации.

«В основном это горная промышленность Ростовской, Мурманской, Иркутской областей и Кемерово. Кроме того, мы рассматриваем возможности изготовления новых видов продукции и уже есть разработки наших конструкторов», — подчеркнул руководитель предприятия.

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Ранее завод управлялся украинской промышленной группой «Донецксталь», которая принадлежит олигарху Виктору Нусенкису. А когда на заводе ввели внешнее управление, то всех сотрудников украинский собственник уволил задним числом без выходного пособия.

На предприятии 1 марта 2017 года было введено внешнее управление, работа завода была возобновлена уже 27 марта. На сегодняшний день штат составляет — 363 человека.

Донецкий электротехнический завод специализируется на производстве силового горно-шахтного электрооборудования, частично замещающего на рынке продукцию 11 машиностроительных заводов, как отечественных, так и зарубежных: асинхронных взрывозащищенных электродвигателей основного исполнения, объединенных общностью конструкции при нарастающей шкале мощностей, высот оси вращения и прочих параметров нарастающей шкалы мощностей от 4 до 315 кВт (АДВР (П, М), ВКДВ, 2ЭКВЭ4М, АДВК, АКД (Р, Х, Н, Т), ЭКВД, ВАОД); электропусковой аппаратуры: пускатели взрывозащищенные искробезопасные ПВИД, автоматические выключатели АВД, устройства плавного пуска УВППД, агрегаты пусковые шахтные АПШД; взрывозащищенных трансформаторных подстанций ВСТП, ВСТП-КРУ мощностью 630, 1000, 1250 кВА; установки дегазационной серии УД-50; прочего оборудование (секции трубопроводов, быстроразъемные соединения, метизы арочной крепи).