Минэнерго РФ: Временных отключений электроэнергии на Кубани не будет

Краснодар, , 21:42 — REGNUM Министерство топлива и энергетики Российской Федерации заявило, что не давало никаких рекомендаций по введению графика временного отключения электроэнергии в Краснодарском крае из-за проблем с электроснабжением в Крыму. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

В Минэнерго отметили, что в объединенной энергосистеме юга, Кубанской и Крымской энергосистемах в течение последних трех дней величина максимума потребления электрической мощности превышает исторические показатели.

К тому же высокие температуры приводят к снижению пропускной способности линий электропередач. Дело в том, что пропускная способность всех линий электропередач в первую очередь зависит от физических свойств сетевого оборудования.

Также в Минэнерго особо подчеркнули, что никакого графика временного отключения электроснабжения в Краснодарском крае вводится не будет.

«Вместе с тем Минэнерго России не давало рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае», — заявили в ведомстве.

Что касается информации о якобы введении графика временных отключений электроэнергии на Кубани, которая была опубликована на официальном сайте администрации Краснодарского края, то она не соответствует действительности и вскоре будет удалена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за аномальной жары энергопотребление на юге России и в Крыму бьёт все рекорды. В первую очередь это связано с массовым использованием кондиционеров.