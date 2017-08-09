«Вы и есть уже настоящие энергетики!»

Рубцовск, Алтайский край, , 08:33 — REGNUM В рамках рабочего визита в город Рубцовск Алтайского края технический директор Сибирской генерирующей компании Олег Петров встретился с бойцами всероссийского студенческого строительного отряда «Альтернатива», работающими на объектах модернизации системы теплоснабжения города.

Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании, на протяжении месяца 18 студентов энергетических специальностей 10 ведущих ВУЗов России трудятся на монтаже новых котлов Южной тепловой станции и перекладке теплосетей города Рубцовска. Олег Петров поблагодарил студентов за добросовестную работу в летнее время и ответил на их вопросы.

Ребята, в частности, интересовались, как можно попасть на другие объекты СГК, не только в статусе студента-практиканта, но и полноценного сотрудника. Технический директор СГК рассказал о станциях холдинга в разных регионах, преимуществах работы на каждом из предприятий.

«Мы всегда рады видеть на своих предприятиях целеустремленных, желающих трудиться специалистов. Тем более, то, как вы можете выполнять поставленные производственные задачи, мы уже увидели на деле и довольны результатами вашей работы, — еще раз отметил Олег Петров. — После окончания вашей учебы в университетах, мы готовы принять самых активных на работу как в Алтайском крае, так и на предприятиях других регионов СГК».

После серии вопросов и ответов, прошедшей в теплой, дружественной атмосфере, ребята поделились своими впечатлениями о первом трудовом месяце. «Работа в студенческом строительном отряде всегда дает многое. Прежде всего, это чувство сопричастности к решению крупных задач. А еще умение работать в команде и, конечно, новые друзья. Этот опыт останется с нами на всю жизнь, и через несколько десятков лет мы, уже умудренные жизненным опытом люди, будем с гордостью рассказывать своим детям и внукам о том, как участвовали в таком историческом событии не только для СГК или Рубцовска, но Российской энергетики в целом», — отметил боец ВССО «Альтернатива» Вадим Гвоздев.

В завершение встречи бойцы задали, наверное, главный вопрос — какими должны быть настоящие энергетики, на что Олег Валентинович ответил: «Ровно такими, какие вы и есть! Если согласились на целое лето, проехав через пол-страны, работать в чужом городе, не ленитесь учиться и открывать что-то новое, не сторонитесь простого труда, копая траншеи и заливая бетон, значит, вам ничего не страшно, и в этой жизни любое дело вам по плечу. Значит, вы и есть уже настоящие энергетики!».