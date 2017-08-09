«Газпром»: Надёжность украинской ГТС не может гарантировать никто

Москва, , 18:58 — REGNUM Надёжное газоснабжение потребителей в Евросоюзе по украинскому коридору не может быть гарантировано никем ввиду состояния газотранспортной системы Украины. Об этом 9 августа заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт телеканал RT.

«Мы уже давно говорим об этом, — отметил Миллер. — Состояние украинской ГТС таково, что никто не может гарантировать надёжное газоснабжение европейских потребителей по украинскому коридору в средне‑ и долгосрочной перспективе».

По словам главы «Газпрома», это является ещё одним свидетельством того, что для стабильного обеспечения российским газом потребителей в ЕС требуются дополнительные современные экспортные маршруты.

Комментарий Алексея Миллера последовал за заявлением министра энергетики Украины Игоря Насалика о том, что компания «Укртрансгаз» может оказаться технически не готова к прокачке газа из-за решения «Нафтогаза Украины» сократить инвестиции в газотранспортную систему.

Позднее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко опроверг слова министра. «С нашей точки зрения, нет никаких оснований переживать относительно надёжности работы украинской ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит», — заявил он.

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