МИД Украины обнаружил в Финляндии 37 украинцев, пропавших при сборе ягод

Киев, 9 августа 2017, 18:15 — REGNUM МИД Украины выяснил, куда подевались 37 украинцев, исчезнувших в Финляндии в ходе сезонных работ по сбору ягод, сообщил 9 августа журналистам начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.
По информации финских СМИ, в муниципалитете Тууповаара загадочным образом пропали 40 иностранных рабочих, нанятых для сбора ягод.
Тогда пропали 37 граждан Украины и три гражданина Эстонии. Стоит отметить, что посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров сразу же предположил, что его соотечественники исчезли лишь из поля зрения своих работодателей, а на самом деле занялись поисками новой работы на территории Финляндии.
Позднее это предположение оказалось верным. Все исчезнувшие граждане Украины оказались живы и здоровы. 20 из них нашли новую работу, а остальные 17 вышли на связь с посольством.
Все 37 человек здоровы, их родственники на Украине проинформированы об их счастливом обнаружении.
Стоит отметить, что по информации департамента консульской службы украинского МИД ежегодно по легальным контрактам на сезонные работы в Финляндию уезжают порядка 10 тысяч граждан Украины.
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