В ДНР завод «Стирол» запускает линию для выпуска продукции из полистирола

Донецк, , 17:51 — REGNUM В настоящее время на заводе «Стирол» идет подготовка запуска линии по «органике» — производству продукции из полистирола, сообщил председатель комитета Народного совета ДНР по гражданскому и арбитражному законодательству Александр Быкадоров.

Он отметил, что сегодня на предприятии работает более 500 сотрудников. До конца лета штатную численность планируется довести до 1000 человек.

В довоенное время на «Стироле» работали около 4,5 тысячи человек

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Концерн «Стирол», входивший в состав холдинга Ostchem Holding, который объединяет активы азотной химии Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, до войны поставлял на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из них.

8 мая 2014 года концерн «Стирол» временно приостановил производство. Такое решение было принято в связи с критической ситуацией, которая возникла из-за обстрелов города и существует сейчас в Донецкой области, и в особенности в Горловке. Для безопасности работников ОАО «Концерн Стирол» и всех жителей региона был остановлен выпуск аммиака и его производных: карбамида, селитры и КАС. Также полностью освобождены аммиакохранилища. Все крупнотоннажное производство, включающее в себя синтез и переработку аммиака, было остановлено после обострения ситуации в регионе. Сейчас на предприятии нет запасов аммиака и других взрывоопасных веществ.

С 1 марта текущего года на ПАО «Концерн Стирол» введена временная государственная администрация без изменения права собственности и было создано государственное предприятие (ГП) «Стирол».

В настоящее время некогда успешное предприятие «Стирол» переживает не лучшие времена, однако его директор Максим Чепак считает, что трудности носят временный характер.

Он рассказал, что сегодня на предприятии «Стирол» работает ряд основных и вспомогательных подразделений. Основное — это цех по производству изделий из полимеров, который делает одноразовые стаканы. Из вспомогательных — это цех нейтрализации и очистки промышленных и сточных вод, очищающий стоки как предприятия, так и части жилого фонда Калининского района Горловки. Также работает вспомогательный цех электроснабжения, за счет которого обслуживается не только «Стирол» — часть электроэнергии транзитом транспортируем для нужд населения Горловки.

На предприятии создано специальное строительное подразделение ГП «Стирол», которое приступило к сезонным ремонтным работам на предприятии.

«Ныне предприятие готовится к запуску отделения одноразовой упаковки и посуды цеха по производству изделий из полимеров, который будет работать на привозном сырье. В третьем квартале этого года запустят цех по производству полистиролов, а сырье для него будет закупаться в России», — подтвердил директор предприятия.

ГП «Стирол» предоставляет работу для 511 человек, однако в скором времени будет производиться дополнительный набор специалистов.

Относительно возвращения на предприятие старых кадров и возобновления работы крупнотоннажного производства Максим Чепак пояснил:

«Работу крупнотоннажного оборудования для производства нашей профильной продукции — товарного аммиака, карбамида, селитры, мы восстановить, конечно же, сможем. На данный момент все оборудование находится на консервации. За годы конфликта ни на один день не прекращались работы по поддержанию цехов в рабочем состоянии. Все, кто спасал «Стирол», кто сохранил его для Республики — настоящие герои. И мы сделаем все возможное, чтобы, когда конфликт завершится, — ведь рано или поздно это произойдет, — мы смогли возобновить работу крупнотоннажного производства. Конечно, для этого потребуется и время, и ресурсы. Я говорю не только о деньгах. Но мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть наших работников в Горловку, даже если они уехали за пределы Республики. Это будет нашим приоритетом».

Также директор уверен, что при максимальной концентрации сил всех заинтересованных сторон, наличии специалистов, материалов и средств, предприятию понадобится от шести месяцев до года, чтобы возобновить работу крупнотоннажного оборудования и наладить выпуск удобрений.

В этом случае руководству республики следует проделать большую работу по поискам рынков сбыта на международном уровне и определить логистику для этих рынков.

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