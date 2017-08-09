«Германия должна избавиться от Volkswagen»

Берлин, , 17:26 — REGNUM Свободная демократическая партия Германии призвала Нижнюю Саксонию продать свою долю в концерне Volkswagen Group, сославшись на риск возникновения конфликта интересов. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Reuters.

«Государство должно полностью приватизировать Volkswagen, — заявил лидер партии Кристиан Линднер. — Это наша либеральная убежденность».

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) раскритиковал деятельность Социал-демократической партии Германии, управляющей Нижней Саксонией, так как те были недостаточно строгими в отношении автоконцерна.

Тем не менее социал-демократы вряд ли прислушаются к призыву свободных демократов продать долю Volkswagen. Согласно данным Thomson Reuters, Нижняя Саксония владеет около 59 миллионами акций VW стоимостью более 7,6 миллиарда евро по цене закрытия биржи во вторник.

Напомним, 15 октября 2017 года в Нижней Саксонии пройдут досрочные выборы. Таким образом, земельные выборы состоятся спустя три недели после выборов в бундестаг ФРГ. Выборы в бундестаг Германии пройдут 24 сентября 2017 года. Согласно избирательному законодательству ФРГ, победившей партии будет предложено право сформировать правительство и назначить канцлера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «дизельный скандал» разразился в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты. Очистительные системы машин работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

Скандал с дизелями Volkswagen поставил под сомнение будущее дизельных двигателей, и теперь автопроизводители активно борются за соблюдение все более строгих правил в отношении выбросов оксидов азота.

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