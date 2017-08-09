Отключений в Крыму можно было бы избежать

Симферополь, , 17:17 — REGNUM Крым задействовал лишь пятую часть мощностей резервных источников электроснабжения во время дефицита электроэнергии 7 августа из-за неготовности остальных мощностей к несению нагрузки. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила пресс-служба системного оператора Единой энергетической системы.

«Объёмы графиков временного отключения могли быть сокращены за счёт перевода электроснабжения части потребителей на децентрализованное электроснабжение от РИСЭ, но в настоящее время эта мера реализуется в недостаточном объёме. Из имеющихся 122 МВт мощности РИСЭ в крымской энергосистеме 7 августа готовыми к несению нагрузки оказались только 26 МВт», — отметили в пресс-службе оператора.

По мнению специалистов, в условиях новых рекордных значений потребления произошёл дефицит активной и реактивной мощности, который нельзя было перекрыть централизованным электроснабжением за счёт генерирующих мощностей полуострова и перетока мощности по энергомосту Кубань — Крым.

«К 18.00 7 августа переток мощности по энергомосту достиг максимальных значений — около 800 МВт, при этом солнечные электростанции, обеспечивающие часть потребления в крымской энергосистеме, в вечернее время снизили мощность до ноля. В сложившихся условиях ввод на территории Республики Крым графиков временного отключения стал единственной действенной мерой, которая позволила избежать негативных последствий для надежного электроснабжения региона», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в ряде регионов России этим летом установилась экстремально жаркая погода, температура воздуха приблизилась к +40 градусам, преодолев исторический максимум, что, в свою очередь, привело к чрезмерному росту потребления электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму наладить ситуацию с энергообеспечением обещают к осени. В частности, для этого власти планируют в сентябре дополнительно ввести 20 МВт генерирующей мощности, а до конца года ещё около 60 МВт. В конце 2017 года ожидается завершение первого этапа реконструкции Сакской ТЭЦ с выдачей мощности в объёме 90 МВт, после чего её общая мощность составит 120 МВт. В начале 2018 года на территории Крыма ожидается завершение строительства первой очереди Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС, суммарной мощностью 470 МВт.

А до этого момента пока на полуострове будет держаться аномальная жара, крымчане ежедневно могут сталкиваться с кратковременными плановыми отключениями света.

«При дальнейшем увеличении объёмов потребления электроэнергии возможно введение графиков временного ограничения в вечернее время. Ориентировочно с 20.00 до 22.00», — уточнили ИА REGNUM в ГУП РК «Крымэнерго», призывая людей рационально использовать электроэнергию и, по возможности, сократить потребление в часы вечернего максимума с 19.00 до 23.00.

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