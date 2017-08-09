По пути до потребителя молоко в Татарии дорожает в два раза

Казань, , 17:14 — REGNUM В Татарии за январь — июль 2017 года из молочных продуктов больше всего подорожало сливочное масло — на 9,6%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

За семь месяцев текущего года стоимость сливочного масла выросла с 400,14 до 438,63 рубля за кг. Молоко питьевое пастеризованное 2,5−3,2% жирности в республике стало дороже на 5,7% — с 40,9 до 43,23 рубля за литр. Стерилизованное питьевое молоко той же жирности выросло в цене на 2,96% — с 58,72 до 60,46 рубля за литр. Рост цен на сметану в этом периоде отмечался на 6,28% — с 137,35 до 145,98 рубля за кг. Творог стал дороже на 6,45%, до 263,06 рубля за кг, а сыры сычужные твердые и мягкие всего на 2,49% — до 401,51 рубля за кг.

Отметим, по данным Минсельхоза Татарии, закупочные цены на молоко в разрезе крупных трейдеров республики на начало августа 2017 года колеблются от 17,5 до 23 рублей за литр. Таким образом, пока молоко попадает до конечного потребителя, оно дорожает в два — два с половиной раза.

На 9 августа 2017 года валовый надой молока за день в республике составляет 3 662,1 тонны, что почти на 4% больше, чем на эту же дату 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку продовольственных ретейлеров может начать Генпрокуратура после нескольких запросов от депутатов.

Представители Генпрокуратуры уже провели несколько встреч с ретейлерами продовольственных товаров. Так, в 2015 году, когда резко подорожали продукты, представители ведомства встречались с ретейлерами.

По сведениям участников переговоров, очередная встреча состоялась 2 августа. На ней был поднят вопрос ущемления прав производителей, страдающих от произвола сетевых компаний. Также обсуждалась проблема нарушения законодательства в сфере ценообразования.

Один из участников переговоров сказал, что встреча проводится для того, чтобы проверки ретейлеров со стороны ФАС проходил при участии Генпрокуратуры.

Читайте также: Ценами на продукты займется Генпрокуратура