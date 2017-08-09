Нужен ли хаб: грузооборот в брянском аэропорту пока не оправдывает ожидания

Брянск, , 16:56 — REGNUM Международный аэропорт «Брянск» занял 152 место в рейтинге обслуживания пассажиров и грузовой клиентуры. Он оказался во второй половине списка (всего в перечень включено 259 аэропортов). Несмотря на то, что в первой половине 2017 года грузооборот вырос в разы, он все ещё остается крайне низким. Пассажиропоток в аэропорту и вовсе уменьшился почти на 17%. Статистика опубликована на сайте Росавиации.

По данным ведомства, в первой половине 2017 года пассажиропоток в аэропорту составил чуть менее 4,4 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом он упал на 17% (тогда аэропорт принял примерно 5,3 тысячи человек). Между тем, к примеру, в воронежском аэропорту в первой половине 2017 года пассажиропоток составил почти 254 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 38,4%.

Динамика в плане перевозки грузов намного лучше. По сравнению с 2016 годом грузооборот увеличился почти в 17 раз — с 1,78 тонны до 30,19 тонны грузов. Однако этого явно недостаточно для выполнения планов по созданию грузового хаба в регионе.

Напомним, что в ноябре 2016 года брянские власти попросили членов Совета Федерации поддержать предложение по модернизации аэропорта. Здесь хотят построить новое здание, склады и грузовой терминал. Региональные чиновники надеялись получить до 5 млрд рублей в течение двух лет. Все эти работы должны были привести к началу прямых поставок стройматериалов и продуктов в Брянск.

Между тем, в аэропорту снижение пассажиропотока связывают с отсутствием «южных» рейсов. Сейчас из Брянска добраться на самолете можно только до Симферополя. О том, что повлияло на рост грузооборота, пока не сообщается.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в Брянске продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора аэропорта. Он подозревается в мошенничестве. Следствие полагает, что сотрудники аэропорта составляли фиктивные трудовые договоры, а после подписывали акты о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. На эти работы выделялись средства из Фонда имущества Брянской области. Деньги присваивались работниками аэропорта.

После задержания гендиректора аэропорт оказался в центре внимания брянских властей. В апреле 2017 года депутаты Брянской областной думы одобрили выделение международному аэропорту «Брянск» 324 млн рублей на «оздоровление».

Большая часть выделенных денег пойдет на погашение задолженности (225 млн рублей). Еще 99 млн будут потрачены на текущую деятельность, в частности, на ремонт искусственных покрытий и покупку спецтехники и оборудования.

Тяжелая ситуация в аэропорту складывалась годами. Так, в 2015 году в Арбитражный суд поступала масса исков о признании аэропорта банкротом. Этого добивались «Ростелеком», ООО «Стройдело», «Брянсккоммунэнерго».

Тогда же региональные депутаты заявили о том, что аэропорт приносит 40 млн рублей убытка в год. Позже выяснилось, что аэропорт потратил деньги, выделенные на модернизацию, на текущие работы.

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