Петербург попытается сделать из «Пулково-2» хаб для лоукостеров

Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Власти Петербурга попытаются создать из аэропорта «Пулково» крупный пересадочный узел, а также реанимировать «Пулково-2» для обслуживания лоукостеров. Об этом сегодня, 9 августа, заявил глава комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Головин заметил, что власти долго вели переговоры с «Аэрофлотом» о развитии «Пулково». «Мы достигли определенных результатов, но, к сожалению, мы поняли, что политика «Аэрофлота» в этом направлении сориентирована на экономику, на Москву и на решение собственных задач», — подчеркнул Головин.

Тем не менее, Смольный не отказывается от идеи создать из «Пулково» крупный хаб. В частности, это удастся сделать с помощью мотивационной программы для перевозчиков, по ряду новых направлений уже удалось предоставить хорошие скидки на обслуживание, что позволило расширить маршруты и увеличить пассажиропоток на 25−30% в 2017 году.

Смольный по-прежнему ориентирован и на привлечение лоукостеров в петербургский аэропорт. Напомним, крупнейший низкобюджетный перевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air запустит регулярное авиасообщение по маршруту Петербург-Будапешт с 27 августа. Прямые рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям вплоть до 25 октября, с 31 октября улететь в столицу Венгрии можно будет по вторникам и субботам. Стоимость билетов будет колебаться в пределах 30−100 евро.

«Авиация — дорогой вид транспорта, хотелось бы, чтобы наши граждане больше пользовались его услугами. Мы понимаем, как это устроено в мире, и начинаем создавать условия здесь. Одна «Победа» — это не решение вопроса, она летает по определенным маршрутам, не всем это подходит. Рассматривается задача реанимации «Пулково-2». Там, конечно, будет минимум удобств, но это позволит лоукостерам зайти на рынок», — сказал Головин.

В частности, одним из таких перевозчиков может стать AirAsia, которая летает в Гонконг, Вьетнам и другие страны юго-восточной Азии.

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