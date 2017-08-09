В Ярославле вместо гаражей построили 11 этажей жилого дома

Ярославль, , 16:33 — REGNUM В Ярославле жильцы дома пытаются остановить строительство 21-этажного дома, которое угрожает их жизни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В декабре 2015 года рядом с домом 30 по улице Гончарова началось строительство 21-этажного дома. Причем согласно Проекту планировки территории, ограниченной улицами Ньютона, Гоголя, Суздальским шоссе, действовавшему на период начала строительства, на этом месте должны были стоять гаражи.

Новый дом ООО «Прогресс-Инвест» стало строить в восьми метрах от дома 30 по улице Гончарова. При забивании свай в соседнем жилом доме пошли трещины. Строительные нормы регламентируют, что расстояние между домами должно быть не менее 20 метров, если дом 4-этажный, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 метров. Но у застройщика было положительное заключение негосударственной экспертизы, выданное ООО «Ярославский центр строительной экспертизы».

«При этом в проекте строительства существование нашего дома даже не было учтено. Мы обращались в различные инстанции, надзорные органы, мэрию, но нам давали одни отписки, что строительство ведется по всем правилам. Жильцы начали судебные процессы. После полутора лет судебных тяжб, с учетом заключения судебной экспертизы, Областной суд постановил признать незаконном положительное заключение негосударственной экспертизы и разрешение на строительство, выданное департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии города ООО «Прогресс-Инвест». Определение суда вступило в силу в мае этого года, но дом продолжали строить и только через месяц приостановили строительство, успев возвести 11 этажей. Один из наших жильцов пошел в мэрию, и там ему высокопоставленное лицо сказало: «Вы еще не упали? Ну и живете! Чего сюда ходите?» Мы же пытаемся понять, что будет с недостроенным домом. По-хорошему его надо разобрать и что-то делать с нашими трещинами. Наш же дом может развалиться. Если не разобрать, то хотя бы оставить в существующей этажности. Не строить еще 10 этажей. Сейчас наш дом находится в удовлетворительном состоянии, но что с ним может быть после продолжения строительства соседнего дома?» — сказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома 30 с по улице Гончарова Анна Баранова.

Жильцы дома рассказывают, что обращались в разные инстанции: прокуратуру, МЧС, мэрию, различные инспекции, — и никто им не сказал, какова судьба строящегося дома. В департаменте архитектуры и земельных отношений мэрии дали понять, что чиновники находятся на стороне застройщика, а не жильцов пострадавшего дома.

«Сейчас строительство дома не ведется. Суд признал выдачу разрешения на строительство дома незаконным. Как мы считаем, по формальным признакам — у застройщика не было экспертизы проектной документации. Сейчас застройщик собирается ее получить, затем выходить в суд, чтобы получить разрешение на строительство и его продолжить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов.

Сейчас жители добиваются встречи с руководством мэрии Ярославля, чтобы убедить чиновников встать на их сторону.