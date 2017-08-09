Новый путепровод в Москве: пропускная способность вырастет в 5 раз

Москва, , 16:07 — REGNUM Сегодня, 9 августа, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу в районе поселка Крёкшино на 36-м километре Киевского направления Московской железной дороги, сообщается на портале градоначальника.

По его словам, «путепровод позволяет увеличить в пять-шесть раз пропускную способность автодороги, связывая еще Минское, Киевское направление и, по сути дела, до Калужского шоссе».

Железнодорожные переезды — одна из главных проблем автомобилистов. Из-за низкой пропускной способности старого наземного железнодорожного переезда в течение часа в одном направлении здесь могли проехать не более 350 автомобилей. Это создавало проблемы, в том числе для городских автобусов.

Новый путепровод обеспечит комфортную транспортную связь между Боровским и Минским шоссе, позволит ликвидировать заторы и увеличить пропускную способность дорог: в направлении Боровского шоссе в шесть раз, Минского шоссе — в пять раз.

У пешеходов появится безопасный переход через железную дорогу, а наземный транспорт сможет беспрепятственно пересекать железнодорожные пути.

Для жителей расположенных рядом районов проложат дополнительные маршруты общественного городского транспорта.

Вдоль путепровода установлены шумозащитные экраны (свыше 800 метров), ограждающие от шума и пыли жилые дома в Крёкшине и одноименном садоводческом некоммерческом товариществе.

Напомним, всего с 2014 по 2017 год в Москве построили 10 новых автодорожных путепроводов. Путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей откроют в конце октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года в Московской области было открыто движение по путепроводу через железнодорожные пути на 4 км автодороги «Москва-Бородино» в Тучкове. Жители ждали этот переезд 30 лет.

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