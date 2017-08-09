Еврокомиссия обследовала украинскую газотранспортную систему

Киев, , 16:00 — REGNUM Проверку украинской газотранспортной системы (ГТС) провела Европейская комиссия, сообщает 9 августа пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, тестирование украинской ГТС проводилось совместно с представителями «Нафтогаза», «Укртрансгаза» и министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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В ходе тестирования рассматривались возможные экстренные ситуации в ГТС и вероятность их возникновения, а также прочие риски для системы. В результате Еврокомиссией были даны рекомендации правительству Украины по совершенствованию нормативно-правовой базы в области безопасности поставок природного газа.

Отмечается, что финансирование тестирования ГТС осуществлялось Европейской комиссией. Подобные исследования проводятся второй год с 2016 года, всего же проект рассчитан на три года.

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Напомним, в 2019 году заканчивается контракт Украины с «Газпромом» на транзит российского газа через украинскую ГТС. В свете того, что новый контракт может быть не заключен, Киев ищет альтернативные пути использования ГТС и пытается убедить ЕС в надежности и устойчивости своей газотранспортной системы.

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