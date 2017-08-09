«Нефть зажата»

Москва, , 15:46 — REGNUM Нефтяные котировки вторую неделю находятся зажатыми в боковом коридоре, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

По его мнению, от снижения котировки удерживала позиция крупнейших игроков нефти по ограничению добычи и стабилизации цен. А от роста, — недисциплинированность некоторых участников договоренности по ограничениям нефтедобычи.

«Судя по технической картине, нефтяные котировки близки к выходу из двухнедельного торгового коридора и формированию среднесрочного тренда. Факторами в пользу преодоления верхней границы диапазона являются результаты встречи ОПЕК+ и планы Саудовской Аравии по сокращению экспорта в сентябре», — сказал Быков.

«Однако, как это часто бывает, позитивные ожидания от встречи ОПЕК+ уже были учтены, и фактором определяющим направление движения нефтяных котировок может стать что-то другое», — пояснил эксперт.

«Сегодня, 9 августа, как раз есть такое событие. В 17:30 по мск будут опубликованы данные о запасах нефти Минэнерго в США. Прогнозы указывают в сторону сокращения запасов, если они подтвердятся, можно ожидать роста Brent до конца недели, к отметками $53,50−54,50», — считает Быков.

«В случае, если данные окажутся хуже прогнозируемых, то нефть к концу недели может снизиться к отметке $49−50 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть пока не выйдет из коридора $51−53»