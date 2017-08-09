Крестьяне Латвии недовольны закупочными ценами на молоко

Рига, , 15:38 — REGNUM Рост цен на молочные продукты в латвийских магазинах на кошельках их производителей не сказывается. Об этом заявил представитель Латвийского совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (ЛСССХО) Гунтис Гутманис, сообщает портал Mixnews.lv.

Несмотря на то, что в магазинах цены на отдельные молочные продукты за последние месяцы едва ли не удвоились, доходы их производителей не увеличились. «Молокопроизводители считают, что должны получать за произведенную продукцию должную оплату. Сейчас закупочные цены на молоко колеблются в пределах себестоимости производства. Если мы видим в магазине удвоенную цену на какой-то молочный продукт, то хотелось бы видеть также рост закупочных цен, однако этого нет», — сказал Гутманис.

По словам эксперта, молокопроизводители практически не могут влиять на цены на молочные продукты в магазинах. «Увы, покупатели и производители молока меньше всего могут влиять на цену на полке магазина. Производитель по-прежнему еле сводит концы с концами, поэтому в данной ситуации очень хотелось бы видеть, сколько за один литр молока зарабатывают переработчик и магазин», — добавил он.

По расчетам Центра содействия сельскохозяйственному рынку, во втором квартале 2017 года по сравнению с первым в Латвии выросли цены на молочные продукты. Например, сметана с содержанием жира 25% подорожала на 11%, сливки — на 10%. По подсчетам Центра сельскохозяйственных данных, средняя закупочная цена молока в Латвии в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года выросла на 64,1% — до 291,8 евро за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, больше всего на уровень годовой инфляции повлияло повышение цен на продовольствие и безалкогольные продукты, алкогольные напитки и табачные изделия. Так, продовольствие и безалкогольные напитки за год подорожали на 5,4%, табачные изделия — на 6,7%, связанные с жильем товары и услуги — на 2,1%, связанные с транспортом товары и услуги — на 6,4%, а услуги связи — на 6,9%. В свою очередь, средний рост уровня цен на топливо для транспорта, составил 18,2%.

В министерстве финансов Латвии заявили, что в стране наблюдается самая высокая годовая инфляция с 2012 года.

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