Казахские госбольницы четвёртый год работают в минус, частные – в плюс

Астана, , 15:28 — REGNUM Казахские государственные больницы работают в минус четвёртый год подряд, при этом частные клиники, наоборот, наращивают прибыль. Об этом 9 августа сообщает finprom.kz.

Сообщается, что чистая прибыль частных клиник в 2016 году составила 9,4 млрд тенге (1,7 млрд рублей) против чистого убытка государственных больниц на 1,8 млрд тенге (325 млн рублей).

Вместе с тем, частные клиники показывают резкое увеличение прибыльности — по сравнению с 2015 годом прибыль выросла в 2,5 раза. Госбольницы фиксируют ежегодные убытки, начиная с 2013 года.

Отмечается, что самым сложным для государственного здравоохранения стал 2015 год, когда курс национальной валюты резко упал, а цены на импортное медоборудование сильно выросли. Госучреждения в этот год получили убыток в 5,1 млрд тенге.

Напомним, с 1 июля 2017 года в Казахстане стартовала система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), которая должна помочь изменить ситуацию. С этого момента работодатели начали отчислять 1% от заработной платы работников.

Как сообщало ИА REGNUM, взносы и отчисления по ОСМС в июле 2017 года составили 800 млн тенге (146 млн рублей), а в целом за 2017 год прогнозируется поступление свыше 23 млрд тенге (4,2 млрд рублей).

Читайте также: Обязательное медицинское страхование в Казахстане: первые итоги