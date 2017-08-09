Рост расходов и смягчение условий: в РФ готовы покупать автомобили

Москва, , 15:20 — REGNUM Рост автокредитования, который продолжается некоторое время, связан с тем, что люди готовы охотнее тратить деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин, комментируя сообщение Национального бюро кредитных историй (НБКИ) о рекордном росте автокредитования.

Согласно данным НБКИ, во втором квартале 2017 года число выданных кредитов на автомобили увеличилось на 25,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам Люшина, тренд роста автокредитования продолжается уже некоторое время и связан с несколькими факторами.

«Во-первых, ситуация с реальными расходами россиян улучшается, люди готовы на крупные покупки и охотнее тратят деньги, что стимулирует спрос на автомобили», — считает эксперт.

При этом, по его словам, рост доходов граждан задерживается, поэтому, учитывая увеличение цен на автомобили, многие вынуждены прибегать к заемному финансированию.

«Во-вторых, банки значительно смягчили требования к заемщикам, кредит на автомобиль стало получить проще, а различные программы лояльности делают их выгоднее», — отмечает Люшин.

Кроме того, продолжает он, программа льготного автокредитования также оказывает стимулирующее действие на объемы кредитования. Речь идет об июльском постановлении правительства, изменяющем порядок предоставления субсидий для программ льготного автокредитования. Так, в частности, граждане могут получить дополнительную единовременную скидку в 10% от стоимости автомобиля.

«Судя по всему, в ближайшие кварталы тенденция роста сохранится, но его темпы могут замедлиться», — предполагает Люшин.

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