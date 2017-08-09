Чувашия готова к спасению Волги «уже сегодня»

Чебоксары, , 15:16 — REGNUM В Чувашии планируют войти в первый этап реализации программы по спасению Волги. Ряд проектов в регионе уже реализуется и их завершающий этап чиновники хотят «подтянуть» в федеральную программу. Речь, в частности, идёт о реконструкции очистных сооружений. Сегодня, 9 августа, на заседании регионального правительства премьер-министр Иван Моторин поручил «подготовить уже сегодня» соответствующие заявки в Минприроды России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед началом Кабинета министров Чувашии был поднят вопрос об участии республики в федеральной программе по спасению Волги, которая стартует в 2018 году. Премьер Иван Моторин, который накануне в Волгограде принял участие в совещании под председательством премьера Дмитрия Медведева, объяснил министрам, какую работу «необходимо провести», чтобы привлечь федеральное финансирование, и какие проекты могут быть «перспективными».

"Это касается завершения третьей очереди «Биологических очистных сооружений. Мы вышли уже на завершающий этап. Сегодня ГУП «БОС» планирует до конца года объявить конкурс на 700 с лишним млн рублей и в ближайшие два года ввести данный объект в эксплуатацию. Соответственно целесообразно рассмотреть возможность его реализации в рамках данного проекта (по спасению Волги), так как он полностью соответствует критериям… Также ГУП «БОС» подготовил проект по рекультивации шламонакопителей. Это соответствует накопленным объемам экологического ущерба (согласно критериям программы) и с учётом того, что он находится в зоне подтопления нижнего бьефа, — соответственно опять же здесь по всем критериям эту работу мы можем провести», — сказал Моторин.

Премьер также подчеркнул, что на федеральное финансирование может претендовать проект по реконструкции очистных сооружений, расположенных в центральной части Чебоксар. Следующий этап — реконструкция очистных сооружений малых городов республики.

Говоря о задачах, Иван Моторин сообщил, что необходимо внести изменения в госпрограмму Мнприроды Чувашии и включить «перспективные проекты уже в текущем году»:

«Также сформировать вневедомственную группу или проектный офис по данным направлениям, организовать с участием муниципальных образований проектирование в 2017—2019 годах с получением соответственно положительных экспертиз по нашим проектам. Подготовить уже сегодня заявку в Минприроды России по тем проектам, которые имеются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Волгограде под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева прошло совещание, посвящённое сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию Волги. Было отмечено, что на проект по спасению Волги будет выделено 257 млрд рублей. Медведев также сообщил, что подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального плана страны, который связан со строительством нижегородского гидроузла. Его стоимость составит 43,5 млрд рублей. Он должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году, «после чего на этом участке реки будет снято ограничение по грузо‑ и пассажироперевозкам и будет возможность сквозного судоходства по Волге, как водной трассе международного значения».

«Понятно, водный транспорт всегда был дешёвым транспортом, и он будет всегда дешёвым транспортом. Поэтому другие решения приняты, и Волга по перевозке пассажиров, и по перевозке грузов по крайней мере будет работать намного лучше после всех принятых решений», — отметил на заседании Кабинета министров глава Чувашии Михаил Игнатьев, поставив задачу «готовить свою региональную программу очистки Волги».

Напомним, Чувашия вместе с энергетиками несколько десятилетий лоббирует проект достройки Чебоксарской ГЭС, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Данный проект предполагает поднятие уровня водохранилища до 68-й отметки. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий. Нижегородская область в качестве альтернативы предложила построить низконапорный гидроузел в Большом Козино.

Отметим, что протяжённость Волги на территории Чувашии составляет 140 км. Она является источником водоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска, где проживает свыше 600 тыс. человек — половина населения республики. Ранее заявлялось, что реконструкция БОС предотвратить экологический ущерб, который может составить 13 млрд рублей. В 2016 году в республике запущен комплекс сооружений по обработке осадка на ВОС «Заовражная» в Чебоксарах, который позволил прекратить сброс промывных вод в Волгу.

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