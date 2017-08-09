Привыкли к новым ценам: в РФ растет автокредитование

Москва, , 15:24 — REGNUM Граждане РФ стали чаще обращаться за кредитами на автомобили из-за улучшающейся экономической ситуации в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка Антон Суворкин, комментируя рост автокредитования.

Рост автокредитования в 2017 году достиг рекорда, сообщило 9 августа Национальное бюро кредитных историй. За второй квартал 2017 года число выданных кредитов на автомобили увеличилось на 25,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом, практически половина (46,5%) купленных машин была приобретена гражданами в кредит.

«Существенный вклад в рост выдачи автокредитов сделал фактор отложенного спроса и снижения ставок. Из-за падения доходов россияне откладывали покупку автомобилей, поскольку цены на них существенно выросли, а накопить средства на авто в текущих условиях было довольно сложно, да и банки неохотно кредитовали население», — считает Суворкин.

По его словам, сегодня ситуация в экономике постепенно начала улучшаться и сектор автокредитования снова начал набирать обороты.

«Банки активизировались на рынке автокредитования, а ставки существенно снизились с 2014 года. Если эта тенденция будет подкреплена ростом доходов населения, можно будет констатировать, что она имеет долгосрочный характер», — уверен эксперт.

С его точки зрения, граждане сегодня, наконец, могут реализовать отложенный спрос на новые автомобили.

«Люди привыкли к новым ценам, поднакопили денег, поэтому реализуется отложенный спрос. Этому способствуют и снижение ставок по автокредитам, и госпрограммы поддержки отрасли», — уверен Суворкин.

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