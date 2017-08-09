Международные резервы Казахстана достигли почти $91 млрд

Астана, , 15:12 — REGNUM На 0,05% увеличились международные резервы Казахстана с января по август 2017 года, сообщается на сайте Национального банка Казахстана.

Согласно сообщению, международные резервы республики составили $90,791 млрд, уменьшившись на 1,52% с июля 2017 года. Отмечается, что валовые международные резервы Казахстана составили $32,913 млрд, увеличившись за первое полугодие 2017 года на 11,46%.

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Чистые международные резервы Казахстана также увеличились на 11,7% за первые полгода до $32,39 млрд. При этом активы Национального фонда Казахстана уменьшились за полгода на 5,46% и составили $57,878 млрд. Активы в золоте, наоборот, приросли на 18,95% за январь-июль 2017 года и составили $!1,439 млрд.

Напомним, по данным на 1 августа Казахстан находится на 21-м месте в мире по запасам золота в золотовалютных резервах (ЗВР) страны и имеет 279 тонн золота или 36,8%.

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