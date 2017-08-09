Более 21 млн квадратных метров недвижимости строится в Москве

Москва, , 14:27 — REGNUM Более 21 миллиона квадратных метров жилья и апартаментов строится на территории российской столицы в настоящее время. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства правительства Москвы (Москомстройинвест) Константин Тимофеев на пресс-конференции.

«В Москве выдано разрешений и строится 21,3 млн кв. м недвижимости, из которых 18,3 млн кв. м жилья и 3 млн кв. м апартаментов и гаражей, — уточнил чиновник. — Такой объем, можно сказать, впервые за последние 6 лет на рынке».

При этом Тимофеев добавил, что рост объемов разрешенного строительства увеличился на территории города благодаря активному развитию бывших промышленных зон.

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