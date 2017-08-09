На Украине решили повысить цены на алкоголь

Киев, , 14:28 — REGNUM На алкоголь повысило цены министерство экономического развития и торговли Украины, сообщает 9 августа пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, повышение минимальной розничной и оптово-отпускной цены на алкоголь обусловлено ростом ставки акцизного налога в 2017 году на большинство алкогольных напитков.

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Так, на водку цены увеличатся на 14%, на ликеро-водочные изделия — на 19,41%, на джин — на 6,5−6,6%, на коньяк — на 12,3−29,1%, на вина с добавлением спирта — на 7,1−13,3%.

В пресс-службе министерства отметили, что от торговцев алкоголем поступили «многочисленные обращения» с просьбой повысить минимальные цены на алкогольную продукцию для того, чтобы покрывать операционные расходы.

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Напомним, по различным оценкам теневой рынок алкоголя на Украине составляет не менее 60%, притом что в 2008—2010 годах, по данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), теневой рынок алкоголя занимал только 36% на Украине.

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