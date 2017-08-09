«Нефть пока не выйдет из коридора $51-53»

Москва, , 14:01 — REGNUM Нефтяной рынок с начала августа находится в «боковике», хотя слабая тенденция к росту рынка все-таки заметна. Но пока она слишком слаба. Brent торгуется в коридоре в $51−53 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Рынок ожидает публикации 9 августа, вечером, данных о коммерческих запасах нефти в США. По прогнозу американских экспертов, коммерческие запасы нефти в США за неделю должны сократиться на 2,72 млн баррелей. На прошлой неделе рынок был разочарован тем, что запасы нефти в США снизились меньше, чем ожидал рынок (только на 1,53 млн баррелей)», — напомнила она.

«На майские уровни цен (то есть на уровень в $53 за баррель и выше) котировки Brent пока не слишком торопятся. Заседание технического комитета по мониторингу ОПЕК в Абу-Даби, завершилось во вторник 8 августа практически безрезультатно», — отметила эксперт.

«Единственной относительно значимой для рынка новостью с этой встречи стала резолюция о том, что все страны-участники соглашения по сокращению добычи нефти должны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства. Из этого неявно следовало, что члены ОПЕК Ливия и Нигерия, не участвующие в данном соглашении, по-прежнему наращивают добычу и экспорт нефти, что препятствует более существенному росту цен на нефть», — пояснила Мильчакова.

«В ближайшие дни цена нефти Brent по-прежнему останется в коридоре $51−53 за баррель. Однако новости о том, что какие-либо страны-производители нефти начали сокращать добычу могут положительно повлиять на нефтяной рынок», — полагает эксперт.

Добавим, 9 августа на дневных торгах цена нефти смеси Brent повышается, рост составляет 0,65% до $52,29 за баррель. Техасская нефть WTI подросла на 0,6% до $49,43 за баррель.

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